La torta allo yogurt senza burro è un dolce molto leggero e gustoso. La ricetta in questione è molto facile da realizzare. Inoltre la torta in questione è perfetta per la merenda o la colazione.

Consigli da seguire

La torta allo yogurt risulta essere molto morbida, sana e dal gusto molto delicato. Questo dolce è senza burro e al suo posto viene utilizzato l'olio di semi: in questo caso si può optare per quello di semi di girasole o di arachidi. La presenza dello yogurt all'interno della torta facilita molto la lievitazione. La torta ha un sapore molto delicato e può essere personalizzata in vari modi: ad esempio nell'impasto si possono aggiungere delle gocce di cioccolato.

Per un risultato finale molto più originale, sulla superfice si possono aggiungere delle fettine di frutta fresca. Si può anche preparare una glassa aromatizzata al limone. Per preparare il dolce si possono utilizzare lo yogurt magro o alla frutta, in base alle varie esigenze.

Per rendere la torta molto più soffice si può aggiungere nell'impasto una bustina di lievito per dolci: quest'ultimo può essere mescolato insieme alla farina in una ciotola.

Lo yogurt contiene la vitamina A, la vitamina B2, il fosforo e il calcio.

Questo alimento può essere comperato già pronto o può essere preparato a casa in pochissimo tempo: in entrambi i casi deve avere una consistenza molto vellutata e un sapore leggermente acidulo.

Si può consumare tranquillamente una porzione di yogurt al giorno, senza nessun problema.

Ingredienti

Dosi per 10 persone

Farina 00 200g

Zucchero 200g

Yogurt 3 vasetti

Uova 3

Limone 1

Lievito per dolci 1 bustina

Sale 1 pizzico

Preparazione torta allo yogurt senza burro

Per la torta allo yogurt senza burro si devono mescolare lo zucchero con le uova, per ottenere un composto spumoso e chiaro.

A questo punto unire anche lo yogurt e continuare a mescolare. Aggiungere anche il lievito e la farina setacciata. Per ultimi unire il pizzico di sale e la scorza di un limone grattugiato. Continuare a mescolare per alcuni minuti. Imburrare e infarinare una tortiera (oppure utilizzare la carta da forno). Versare l'impasto all'interno dello stampo e infornare a 150° per 45 minuti circa.

Va ricordato di fare sempre la prova dello stecchino per controllare la cottura. Sfornare la torta, fare raffreddare e spolverizzare con lo zucchero a velo. La torta allo yogurt è pronta per essere servita agli ospiti o ai familiari. Il dolce può essere accompagnato da una tazza di caffè o di tè.

La torta può essere conservata a temperatura ambiente o sotto una campana di vetro per 3-4 giorni; inoltre può essere anche congelata a fette, per essere gustata in ogni occasione.