La torta al cacao senza burro è un dolce molto gustoso e veloce da realizzare. La torta in questione risulta essere molto leggera e delicata. Inoltre è ideale per la merenda dei bambini o per la colazione e può essere accompagnata da una tazza di caffè o di latte caldo.

Consigli

La torta al cacao senza burro è perfetta per chi non può o non vuole usare quest'ultimo. Questo dolce risulta essere molto leggero perché è preparato senza utilizzare il burro. Inoltre è anche molto nutriente perché al suo interno è presente molto latte e altri ingredienti genuini. Rimane anche morbidissima e si scioglie in bocca.

Va ricordato che le persone intolleranti al lattosio possono sostituire il latte vaccino con altre bevande vegetali.

Ingredienti

Per una tortiera da 22-24 cm

Farina 00 200g

Fecola di patate 50g

Cacao amaro in polvere 60g

Uova 2

Zucchero 190g

Olio di semi di girasole 90g

Latte (vegetale o vaccino) 200g

Vanillina 1 bustina

Lievito in polvere per dolci 10g

Zucchero a velo q.b.

Strumenti necessari

Tortiera da 22-24 cm di diametro

Spatola

Ciotola

Cucchiaio di legno

Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 10 minuti

Preparazione torta al cacao senza burro

Per preparare la torta al cacao si devono mettere in una ciotola lo zucchero e le uova. A questo punto mescolare bene il tutto. Unire a filo il latte e l'olio. Aggiungere anche il lievito, la farina, la vanillina e il cacao amaro.

Continuare a mescolare per ottenere un composto ben omogeneo. Imburrare e infarinare una tortiera (oppure si può utilizzare anche la carta da forno). Versare l'impasto nella tortiera e infornare a 160° per 40-45 minuti circa. Fare sempre la prova dello stecchino prima di estrarre il dolce dal forno. Una volta pronta, fare raffreddare la torta e spolverizzare con lo zucchero a velo.

La torta al cacao senza burro è pronta per essere servita agli ospiti. Questo dolce può essere conservato a temperatura ambiente o dentro un contenitore ermetico per 3-4 giorni.

Per rendere la torta molto più gustosa si possono aggiungere delle gocce di cioccolato durante la preparazione. Queste vanno messe in congelatore mezz'ora prima di unirle nell'impasto: in questo modo non andranno sul fondo.

Per la copertura del dolce è possibile preparare anche una glassa. Quindi in un pentolino aggiungere 4 cucchiai d'acqua, 150 g di cioccolato fondente e 4 cucchiai di zucchero. Spalmare la glassa sulla superficie della torta, per un risultato finale ancora più invitante e goloso.

Il dolce può essere preparato anche con il Bimby: in questo caso mettere tutti gli ingredienti nel boccale a velocità 4-5 per circa 1 minuto. Poi successivamente si può procedere come la ricetta.