Nella cucina indiana l'agnello è una pietanza da vero gourmet, d'altra parte le cucine orientali hanno da sempre saputo valorizzare questa leccornia. L'agnello al forno all'indiana è sicuramente una ricetta da veri intenditori: pochi conoscono il procedimento corretto per l'ottima riuscita del piatto. Il segreto è la marinatura della carne.

Per meglio gustare questa delicatezza è bene fare insaporire la carne della marinata per tutta la notte. Meglio addirittura per 36 e anche 48 ore, questo accorgimento renderà la materia prima più succosa. La ricetta originale prevede anche che l'agnello venga cotto alla brace.

Anche in forno, tuttavia, il risultato è eccellente. Il tocco di classe è dato poi dalla guarnizione con il coriandolo. Si può abbinare a questo piatto un vino Montepulciano Cocciapazza 2006 d'Abruzzo Doc. Di questa ricetta ne esistono parecchie varianti qui di seguito andiamo a proporre la più semplice e gustosa.

Ingredienti

Quantitativi per quattro - sei persone

Tempo di preparazione 15 minuti, più il tempo per marinare

tempo di cottura un'ora e 30 minuti

un cosciotto di agnello da un kg e mezzo

uno spicchio di aglio a fette

olio per ungere la teglia

250 gr di cavolo verza

quattro o cinque rametti di coriandolo tritati

coriandolo per guarnire

Per la marinata

1/2 cucchiaino di zenzero macinato

1/2 cucchiaino di cardamomo macinato

un cucchiaio di paprika

un cucchiaino e mezzo di curry

due cucchiai di olio

sale e pepe nero macinato

un dl e 1/2 di yogurt naturale

Preparazione

Per prima cosa praticare le incisioni sulla carne di agnello infilargli l'aglio.

Preparare la marinata mescolando in una ciotola, lo zenzero, il cardamomo, la paprica, il curry, l'olio, il sale, il pepe e lo yogurt. Versarla sull'agnello, coprirlo con la pellicola trasparente e lasciar marinare in frigorifero da quattro a 48 ore. Preriscaldare il forno a 200 gradi. Mettere l'agnello in una teglia per gli arrosti precedentemente unta e tenere da parte la marinata.

Passare in forno per un'ora, irrorando di tanto in tanto con un poco di marinata e con il fondo di cottura. Aggiungere il cavolo tagliato a strisce e proseguire la cottura per 20 minuti finché la carne sarà cotta. Per accertarsi pungerla con uno spiedino: il sugo che esce deve essere limpido. Disporre l'agnello su di un piatto da portata caldo, coprire con un foglio d'alluminio e lasciar riposare per una decisa di minuti circa.

Usando una schiumarola, disporre il cavolo su di un piatto e asciugarlo con carta da cucina per togliere l'eccesso di grasso. Con un cucchiaio sgrassare il fondo di cottura e aggiungervi la marinata rimasta. Riscaldare a fiamma bassa, mescolando per deglassare la teglia. Rimettere il cavolo nella teglia e farlo riscaldare, senza che bolla per uno o due minuti. Unire poi il coriandolo tritato. Mettere sul cavolo l'agnello tagliato a fette piuttosto alte e guarnire con il coriandolo.