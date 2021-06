L'impasto della pizza può essere fatto anche direttamente in casa: essa può risultare soffice, croccante e leggera con una lievitazione di 24 ore. Questo tipo di pizza viene preparato molto bene anche dallo chef e pizzaiolo romano Gabriele Bonci.

La pizza fatta in casa dovrà risultare alveolata, bisognerà avere un po' di pazienza in quanto è un impasto ad alta idratazione, andrà quindi impastato per qualche minuto in più rispetto a un impasto normale, ma il risultato finale stupirà gli amici.

La scelta degli ingredienti è fondamentale per preparare una pizza fatta in casa che risulti soffice, croccante e leggera.

Ingredienti

Quantitativi per due teglie:

1 kg di farina (va bene anche la farina 0)

750 gr di acqua (temperatura ambiente)

3 gr di lievito secco

20 gr di sale

20 gr di olio extravergine di oliva

Farina di semola

Procedimento

Per iniziare a preparare la pizza fatta in casa, occorre intanto pesare la farina e versarla in una planetaria o in alternativa in una ciotola, aggiungere alla farina il lievito secco e iniziare a mescolare.

Aggiungere alla farina e al lievito un po' più della metà di acqua, circa 600 grammi, mescolare lentamente per uno o due minuti e far riposare l'impasto per 20 minuti in modo che il lievito inizi ad attivarsi.

Sciogliere il sale nell'acqua rimanente e trascorsi i 20 minuti aggiungere l'acqua con il sale al resto dell'impasto e mescolare nuovamente fino a far assorbire l'acqua.

Aggiungere l'olio extravergine di oliva e continuare a mescolare lentamente fino a far assorbire anche l'olio e far riposare l'impasto per 30 minuti.

Trascorsi i 30 minuti iniziare a piegare l'impasto, procedere con tre serie da tre pieghe, ogni serie a distanza di 20 minuti (per le pieghe piegare in due l'impasto, per tre volte).

Finite le tre serie lasciare riposare l'impasto per un'ora.

Passata un'ora mettere l'impasto in frigorifero coperto con pellicola o con coperchio, per 24 ore.

Trascorse le 24 ore togliere l'impasto dal frigorifero, si dovranno vedere delle bolle, in questo modo significa che è ben alveolato, ma se non escono non vuol dire che l'impasto non sia riuscito.

A questo punto lasciare l'impasto a temperatura ambiente per almeno 15 minuti.

Dividere il panetto in due per preparare due teglie di misura media e lasciare riposare i due panetti ancora per due ore a temperatura ambiente. Nel frattempo ungere le due teglie con l'olio.

Prendere poi la farina di semola per staccare l'impasto dal contenitore utilizzato per la lievitazione e iniziare a stendere l'impasto sulle teglie stendendo la pasta in modo uniforme. Per una pizza ancora più soffice e alveolata lasciare riposare l'impasto nella teglia un'altra ora o più.

A questo punto occorre accendere il forno a 250°, la cottura è molto importante, prestare quindi attenzione nel calcolare i tempi. Posizionare la teglia con la pizza (non ancora condita) sul fondo per 8-16 minuti, togliere la teglia dal forno e condire la pizza a piacimento.

Una volta condita posizionarla al centro del forno per altri 5-10 minuti.

La pizza risulterà croccante e soffice allo stesso tempo, oltre a essere leggera e digeribile, una pizza fatta in casa, ideale da proporre agli amici e da condire a seconda dei propri gusti.