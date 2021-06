La coda di bue è un taglio di carne particolare. Si tratta della parte iniziale della coda del manzo adulto. In genere, questa porzione di carne viene consumata abitualmente nel Lazio. In questa regione, infatti quello che per gli altri può non essere apprezzato oppure sembrare uno scarto è davvero una prelibatezza rara. Le massaie di questa regione amano preparare un piatto in particolare con la coda di Bue: "La coda alla vaccinara". In realtà ci sono diversi altri modi di presentare al meglio una parte davvero gustosa del bue adulto. La zuppa di coda di bue con fagioli rappresenta tutto sommato un modo originale e innovativo per presentare un piatto della tradizione molto gettonato.

Non tutti sanno che le migliori zuppe di coda di bue si preparano con gli avanzi di un buon stufato. Per questo è sempre meglio preparare prima lo stufato, poi usarne un quarto per la zuppa e infine congelare il resto per un altra volta. In tempo di inviti questa leccornia può rappresentare un modo innovativo di cucinare la carne e perché no fare anche bella figura con i commensali. A questa prelibatezza è bene abbinare sempre un vino rosso corposo come Roma Rosso della cantina Poggio le Volpi. Di questa pietanza ne esistono parecchie versioni: qui di seguito andiamo a proporre la più sfiziosa e innovativa.

Ingredienti

Quantitativi per 6 persone

Tempo di preparazione 5 minuti

Tempo di cottura 3 ore e 30 minuti

1 kg di coda di bue

2 cucchiai di olio

2 cipolle affettate

2 piccole carote affettate

1 cucchiaio di salsa di pomodoro

2 cucchiai di farina

2dl e 1/2 di vino rosso

1 oppure 2 dl di brodo di carne

1 foglia di alloro

1 costa di sedano affettata

1 rametto di timo fresco

400 gr di fagioli rossi in scatola

sale e pepe nero macinato

un bicchierino di sherry

Preparazione

Per prima cosa condire la coda di bue con sale e pepe.

Scaldare l'olio in una pesante padella per friggere, aggiungere la coda di bue e far friggere a fuoco vivo per 5 minuti, fino a doratura. Disporre la carne rosolata in una grande casseruola. Aggiungere al condimento della padella cipolle, carote e sedano, e far cuocere per 5 minuti. Unire, mescolando la salsa di pomodoro e la farina.

Togliere dal fuoco e aggiungere mescolando, il vino rosso e il brodo. Rimettere sul fuoco e portare a leggera ebollizione, poi versare il tutto sulla coda di bue. Aggiungere la foglia di alloro e il timo, coprire il recipienti e mettere in forno caldo a 170 gradi. Far cuocere per tre ore. Staccare tutta la carne dall'osso e farne congelare per un'altra occasione tre quarti con salsa sufficiente.

Scartare la foglia di alloro e il timo, frullare la rimanente salsa e traversare in una piccola casseruola. Tagliare a pezzettini la carne di bue e versarla nel brodo denso. Aggiungere i fagioli scolati dal liquido di conservazione, condire con sale e pepe e far scaldare. Infine aggiungere alla zuppa, all'ultimo minuto un bicchierino di sherry oppure porto o cognac per arricchirla di sapore.