Con l'estate e il caldo, in cucina molti preferiscono delle pietanze fresche, piatti sfiziosi e allegri da condividere con amici e commensali.

In estate i frutti di mare sono più succulenti del solito, ottimi per accompagnare le pietanze sempre più genuine.

Le penne con le cozze allo zafferano sono una pastasciutta mediterranea al profumo di mare che si potrà completare per chi ama i sapori forti, con peperoncino rosso piccante e una spolverizzata di prezzemolo o basilico tritato. È una ricetta estiva, non solo perché servita con i frutti di mare, ma anche per la presenza dello zafferano, che conferisce al piatto colore e consistenza tipici della bella stagione.

Questa ricetta è ideale se servita accanto a un buon vino bianco secco, come ad esempio un Vermentino di Gallura.

Di questa prelibatezza esistono diverse varianti, di cui di seguito andiamo a proporre la versione più tradizionale e facile da eseguire.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 25 minuti

Tempo di cottura 20 minuti

2 kg circa di cozze

350 gr di pasta secca tipo penne

1 dl e 1/2 di vino bianco secco

1 mazzetto guarnito (prezzemolo, carota, e sedano)

25 gr di burro

1 cipolla tritata fine

100 gr di funghi

1 bustina di zafferano

2 dl e 1/2 di panna

1 tuorlo d'uovo

un rametto di basilico per guarnire

1 pizzico di pepe di caienna

Consigli sui frutti di mare

A proposito di frutti di mare è opportuno sottolineare alcuni consigli.

È sempre meglio scartare tutti i mitili crudi con le valve aperte e gettare via quelli che, anche da cotti, rimangono chiusi. In genere infatti essi non sono molto freschi.

Bisogna, inoltre, cucinare le cozze solo per pochi minuti per evitare che diventino troppo "gommose".

Preparazione

Per prima cosa, usando l'apposito spazzolino, si deve spazzolare le cozze e lavarle sotto l'acqua corrente fredda.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Togliere le "Barbe" scartando le cozze aperte, metterle in una casseruola capace con metà del vino e un mazzetto guarnito (prezzemolo, carota e sedano).

Coprire la casseruola con il coperchio e portare il liquido a ebollizione e far cuocere per 5-7 minuti, finché le cozze si saranno aperte. Scolare i mitili dalla casseruola con il mestolo forato (eliminando il liquido), far raffreddare e staccare le cozze dalle valve con un coltellino.

Cuocere le penne in abbondante acqua salata in ebollizione.

In una larga padella far scaldare il burro e mettervi a soffriggere la cipolla finché sarà appassita.

Affettare i funghi e farli cuocere a fuoco lento per circa due minuti. Aggiungere poi il vino rimasto, il pepe e la bustina di zafferano. Far ridurre il vino a metà circa.

Abbassare la fiamma e aggiungere la panna e infine le cozze. Far bollire per qualche minuto. Togliere la padella dal fuoco e incorporare alla salsa il tuorlo. Scolare le penne al dente e versarvi sopra il condimento. Guarnire con basilico.