Nonostante sia diventato solo recentemente un trend in Italia, il dolce cupcake ha origini che risalgono al diciannovesimo secolo, più nello specifico negli Stati Uniti d'America.

Si diffonde poi durante la Prima Guerra Mondale, grazie alla sua preparazione facile e veloce e al suo gusto inconfondibile. In questo periodo, essi diventano simbolo delle pasticcerie americane e inglesi.

L'origine del loro nome "cup-cakes" significa infatti "torta da tazza" ed è dovuto alle dimensioni del dolce. Iniziano a essere confezionati con l'attuale contenitore solamente quando diventano di produzione industriale.

È negli anni Venti del secolo scorso che cominciano a diffondersi i toppings di questi simpatici cupcakes, più comunemente chiamati frosting, ovvero la glassa colorata con cui viene decorata la parte superiore dei cupcakes. Inizialmente i toppings erano fatti a mano e solamente al cioccolato e alla vaniglia.

Ovviamente le decorazioni si sono evolute nel corso degli anni, oggi infatti è comune vedere i cupcakes con la glassa di tanti colori differenti, a volte anche con dei disegni sopra, soprattutto per le feste dei bambini, o magari per quelle più consumistiche, come Halloween.

Ingredienti

Porzioni per 12 cupcakes:

120g di burro

120g di zucchero

120g di farina 00

Circa tre uova

2g di lievito per dolci

un pizzico di sale fino

un cucchiaino di essenza di vaniglia

Ingredienti per il frosting:

Un cucchiaino di essenza di vaniglia

300g di zucchero a velo

un cucchiaio di latte

150g di burro

colorante alimentare (opzionale)

Preparazione

La prima cosa da fare è togliere l'uovo e il burro dal frigo, in modo che raggiungano la temperatura ambiente.

Dopo aver raggiunto la temperatura adatta, il burro va versato in una ciotola insieme allo zucchero e all'estratto di vaniglia. Utilizzate le fruste per mischiare gli ingredienti fino a quando non raggiungono una consistenza omogenea.

In seguito, unite le uova mentre continuate a utilizzare le fruste e non appena si saranno amalgamate, prendete un colino per versare la farina cosi da evitare grumi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Potete setacciare la farina insieme al lievito per dolci, e dopo aver mescolato bene, l'impasto sarà pronto.

Munitevi di formine per i cupcakes e aggiungete l'impasto fino a quando non saranno almeno a poco più della metà dello stampino. Non è consigliabile riempire tutto lo stampino onde evitare che diventino troppo grandi durante la cottura.

I cupcakes vanno cotti in forno preriscaldato a 180° per circa 25 minuti. Prima di decorarli, vanno lasciati raffreddare fuori dal forno.

Frosting dei cupcakes

La preparazione del frosting dei cupcakes è più facile di quello che sembra. Per la guarnizione si parte dal burro a temperatura ambiente, che viene mescolato con metà dose dello zucchero al velo, latte a temperatura ambiente ed estratto di vaniglia, vanno utilizzate le fruste a velocità media.

Le fruste vanno utilizzate fino a quando gli ingredienti si compattano tra di loro. Pian piano va aggiunto il resto dello zucchero a velo in modo da creare una consistenza liscia e cremosa.

Una volta terminata la preparazione del frosting, trasferite il composto in una sac-à-poche e decorate i cupcakes come meglio volete.