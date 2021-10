Nelle tradizioni orientali, il curry è l’insieme di più spezie con l’aggiunta di sale, da sempre impiegate per insaporire e conservare i cibi. Dai tempi in cui l’uomo inizia a coltivare la terra ed allevare bestiame, mutano le procedure di conservazione degli alimenti. L’origine del nome curry racchiude molteplici significati, dalla polvere di spezie alla pianta, fino alla pietanza. Nella cultura indiana, curry o Kari rappresenta il piatto asiatico di una zuppa, cucinato dai popoli conquistatori inglesi.

La ricetta indiana

Ingredienti:

1 peperoncino intero

600 g di petto di pollo

1 pezzo di zenzero

20 g di curry

1 cucchiaio di burro

100 g di latte di cocco

q.b. di sale

1 cucchiaio di maizena

1 cipolla bianca

3 cucchiai di olio extravergine d'oliva

1 spicchio d'aglio

q.b. di coriandolo

Per il riso:

1 cucchiaio di semi di cardamomo

250 g di riso basmati

anice stellato

1/2 cucchiaio di cannella in polvere

1 stecca di cannella

Preparazione

Per la ricetta del pollo al curry, iniziate a tagliare in piccoli pezzetti il petto di pollo e metteteli in un recipiente da parte.

A fronte di ciò, pensate alla salsa al curry ed in una piccola padella sciogliete il burro, poi spegnete il fuoco ed unite il curry. Mescolate con cura, aggiungete in pentola anche il latte di cocco e miscelate il condimento fino ad ottenere una crema fluida. A questo punto, procedete con la marinatura del pollo, dove trasferite i bocconcini tagliati, in una ciotola ampia con la salsa al curry. Da qui, aggiungete il sale e la maizena e mescolate costantemente il tutto, per insaporire il pollo.

Poi coprite il pollo con della pellicola da cucina e lasciate marinare il pollo per un giorno, in frigorifero. Intanto, preparate il riso, cuocetelo a vapore con sale e spezie, per circa 15 minuti, togliete le spezie grandi e conservatelo da parte.

Quando avete tolto il pollo dal frigorifero, preparate la cipolla frullata, fino a risultare una crema e trasferitela in una pentola con lo zenzero grattugiato.

Da qui, tagliate in due parti lo spicchio d’aglio ed unitelo alla cipolla, con l’olio extravergine d’oliva ed il peperoncino. In seguito, mescolate bene, lasciate soffriggere per quasi un minuto a fiamma lenta ed unite i bocconcini di pollo con il condimento.

A fronte di ciò, aggiungete 1 cucchiaio di latte di cocco e girate la pietanza ogni tanto, per altri 15 minuti. All’occorrenza unite al tutto sempre il latte di cocco, per mantenere il condimento sempre cremoso. Una volta che il pollo al curry è pronto, servite la pietanza con una spolverata di coriandolo ed accompagnate con il riso freddo.

La versione italiana

Ingredienti:

1 spicchio d'aglio

q.b. di olio extravergine d'oliva

1 cucchiaino di farina 00

4 cosce e sovra cosce di pollo

2 scalogni

1 cucchiaino di curry in polvere

200 ml di latte parzialmente scremato

q.b. di sale

Procedimento

Per la ricetta del pollo al curry all’italiana, sciacquate il pollo, disossatelo, privatelo del grasso e della pelle, poi tagliatelo in piccoli pezzi. In una ciotola unite la farina, un pizzico di sale, il curry, il latte e miscelare bene gli ingredienti, fino ad eliminare i grumi ed ottenere una salsa. A questo punto, mettete in una padella qualche cucchiaio di olio extravergine, con 1 spicchio d’aglio e lo scalogno a rondelle. Da qui, attendete alcuni minuti e quando l’aglio si scurisce eliminatelo dalla pentola.

Trasferite i cubetti di pollo al tutto e mantenete la cottura a fiamma moderata, per altri minuti. Poi, unite anche il condimento al curry ed una volta che il pollo è pronto, spegnete il fuoco e servite.