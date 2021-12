Si avvicina il Natale e molti sono intenti a cercare il menu perfetto da presentare in tavola.

C'è chi non vuole rinunciare alle tradizioni con carne, pesce e salumi in quantità; c'è però anche chi preferisce un menu vegetariano, ossia un'alternativa salutare e innovativa ai classici menu.

Di seguito approfondiamo qualche idea per sostituire o per affiancare i "soliti" piatti.

Bruschette saporite

Ingredienti:

6 fette di pane per bruschette

20 g di olive nere denocciolate

50 g di cipolla tritata grossolanamente

150 g di carote a dadini

50 g di sedano a dadini

200 g di peperoni a dadini

20 g di pinoli

20 g di uvetta

1 peperoncino piccante fresco tritato grossolanamente

40 g di olio Evo

1 cucchiaino di sale

1 pizzico di origano secco

Procedimento:

Riscaldare in una padella l'olio e aggiungere la cipolla e il peperoncino, lasciare insaporire per qualche minuto.

Unire le carote e il sedano e lasciar cuocere a fuoco basso per 5 minuti. Aggiungere i peperoni, i pinoli, l'uvetta, il sale, l'origano e le olive e cuocere per circa 10-15 minuti mescolando di tanto in tanto. A 5 minuti dalla cottura tostare le fette di pane e infine distribuire il condimento sulle fette di pane tostato. Servire calde.

Passatelli in brodo di verdure

Ingredienti:

200 g di Parmigiano Reggiano grattugiato

200 g di pangrattato

4 uova

2 pizzichi di noce moscata in polvere

Brodo di verdure

Procedimento:

Unire il Parmigiano Reggiano con il pangrattato e mescolare. Aggiungere le uova e la noce moscata e impastare fino ad ottenere un impasto omogeneo. Trasferire l'impasto sul piano di lavoro e compattarlo con le mani.

Dividere l'impasto in 5-6 palline e sistemarle in un piatto, coprire con la pellicola trasparente e riporre per 30 minuti in frigorifero. Prendere uno schiacciapatate a fori larghi o l'apposito attrezzo per passatelli e formare i passatelli tagliandoli ogni 5-6 cm con un coltello. Aggiungere il brodo caldo di verdure e servire subito.

Polpettone vegetariano

Ingredienti:

200 g di lenticchie secche

1 patata

1 zucchina

1 carota

1 scalogno

3 cipollotti

2 cucchiai di salsa di soia

pangrattato qb

sale qb

pepe qb

olio EVO qb

Procedimento:

Cuocete le lenticchie in acqua leggermente salata mantenendole al dente. Lessate separatamente la patata. Tagliate a cubetti la carota e la zucchina eliminando da quest'ultima la parte centrale.

Tagliate a pezzetti lo scalogno e i cipollotti. Scaldate un cucchiaio di olio Evo in una padella ed aggiungete le verdure facendole rosolare. Quando le lenticchie saranno cotte frullatele grossolanamente, aggiungere la salsa di soia, la patata lessata e schiacciata con una forchetta e le verdure. Mescolate bene e aggiustate la consistenza con un po' di pangrattato, se necessario. Prendere un foglio di carta forno e spargete sul foglio un po' di pangrattato. Versate l'impasto e compattatelo rotolandolo nel pangrattato. Prendete uno stampo da plum cake e ricopritelo di carta forno. Adagiate il polpettone nello stampo ungendone la superficie con un cucchiaino di olio. Cuocete in forno statico preriscaldato a 170° per circa 30 minuti.