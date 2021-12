In cucina l'alleato numero uno è il gusto: spesso ci si chiede come si possa coniugare un'alimentazione a base vegetale con un buon sapore. In tal senso le Ricette a base di quinoa sono una buona soluzione: si tratta di un ingrediente molto versatile che si adatta a diverse portate.

Di seguito approfondiamo in particolare la realizzazione delle polpettine di quinoa.

Ricetta vegetariana veloce: polpettine di quinoa

Le polpettine di quinoa sono una ricetta vegetariana semplice e veloce, ma sfiziosa. La quinoa, oltre a essere ricca di proteine, contiene molte fibre ed è molto nutriente.

Inoltre, è senza glutine, quindi è perfetta anche per le persone intolleranti e per i celiaci. Conosciuta come 'la madre di tutti i semi', la quinoa ha diversi benefici tra i quali il basso apporto calorico. E' una pianta, appartenente alla famiglia degli spinaci e delle barbabietole.

Le polpettine di quinoa possono essere fatte con diversi ingredienti, a partire dalle zucchine (come suggerito nella ricetta). Altri possono essere: il miglio, lo zenzero, le melanzane, i ceci, il sesamo, le patate e le carote.

Si tratta di un secondo piatto leggero da proporre a tutti, da sfruttare sia durante i pranzi che per cene semplici. La polpettine di quinoa possono essere accompagnate da una salsa tzatziki.

Gli ingredienti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo di preparazione: 10 minuti

Per realizzare 15 polpettine occorrono:

100 grammi di quinoa precotta

1 uovo

scorza di limone

sale fino q.b.

grana padano

2 zucchine

pepe q.b.

Ingredienti per la salsa tzatziki:

un cetriolo

500 ml di yogurt greco

2 cucchiai di aceto

un cucchiaio di olio di oliva

sale q.b.

10 grammi di menta

Preparazione

Iniziare lavando e tritando le zucchine in una ciotola.

Poi aggiungere il pepe, il sale e la scorza di limone. Prendere la quinoa nel barattolo e metterla nella ciotola insieme agli altri ingredienti.

Aggiungere poi l'uovo e il grana padano grattugiato. Mescolare fino a ottenere un composto omogeneo. Dopo aver creato delle piccole palline non resta che infornarle in forno già caldo a 180° per circa 20 minuti.

Quando le polpettine avranno una parvenza dorata saranno pronte per essere sfornate.

Nel caso in cui venga utilizzata la quinoa cruda, occorre procedere lavandola accuratamente e lessare i chicchi per 10-12 minuti. Il quantitativo di liquido (latte o acqua) è il doppio della quinoa. Quando il liquido viene assorbito completamente la quinoa è pronta.

Preparazione della salsa: prima di tutto sbucciare il cetriolo e togliere i semini interni. Tenere da parte metà della buccia del cetriolo. Grattugiare il cetriolo e salare i pezzi. Versare poi lo yogurt in una ciotola ed incorporarlo con i pezzi di cetriolo. Aggiungere l'aceto, l'olio e un pizzico di sale. Infine, coprire e conservare in frigo per circa un'ora.