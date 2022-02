Ormai è iniziato il periodo del Carnevale, che oltre ai corsi mascherati è atteso da grandi e piccini anche per i dolci tipici di questo momento dell'anno.

Fra le prelibatezze di questo periodo spiccano in particolare le frappe (chiamate in alcune regioni anche cenci, bugie o chiacchiere) e le frittelle di riso (in alcune regioni definite "di San Giuseppe"). Di seguito approfondiamo come preparare entrambe queste Ricette.

Le frappe: ingredienti e preparazione

Uno dei dolci più comuni a Carnevale sono le frappe. Esse sono diffuse in tutta Italia, con svariati diversi nomi, ad esempio "cenci", "bugie" o "chiacchiere".

Ingredienti:

250 gr di farina 00

un uovo

30 gr di burro

100 gr di zucchero

un bicchierino di vin santo

vaniglia, q.b.

olio per friggere

sale, q.b.

Procedimento:

Innanzitutto occorre tritare lo zucchero in modo da renderlo più fine possibile, poi esso va unito all'uovo, alla farina, al burro, alla farina e al vin santo. Tutti questi ingredienti vanno lavorati con le mani per alcuni minuti.

Tale composto va poi trasferito su una spianatoia, infarinandolo e lasciandolo riposare per mezz'ora circa. In seguito l'impasto va diviso in tanti pezzi molto sottili e dalla lunghezza di 10 cm ciascuno. Può essere consigliabile di fare delle piccole incisioni irregolari al centro di questi pezzi di pasta.

A questo punto è possibile friggere le frappe, in olio a 150 gradi, fino a quando non saranno "dorate".

Ognuna di esse andrà poi messa su della carta assorbente per far ridurre la quantità di olio in eccesso; al tempo stesso è possibile (a piacimento) aggiungere lo zucchero per la decorazione.

Le frittelle di riso: ingredienti e procedimento

Un altro dolce molto diffuso nel periodo di Carnevale sono le frittelle di riso. Esse sono denominate anche "frittelle di San Giuseppe", in quanto secondo la tradizione venivano preparate pure con l'avvicinarsi della festa del Papà (san Giuseppe, appunto) del 19 marzo.

Ingredienti:

150 gr di riso

80 gr di farina 00

500 ml di latte

due uova

30 gr di burro

60 gr di zucchero

150 ml di acqua

lievito (mezza bustina)

un limone

olio per friggere

sale, q.b.

zucchero per la decorazione

Procedimento:

Come prima cosa si devono mettere dentro un pentolino il latte, l'acqua, lo zucchero, il burro, la scorza di limone e un po' di sale, portando tutto a ebollizione.

Successivamente occorre aggiungere il riso, mescolando molto spesso, facendo cuocere fino a quando esso non avrà assorbito tutto il liquido. A questo punto si deve trasferire tutto in una ciotola, lasciandolo raffreddare.

Poi si devono aggiungere le uova, la farina e il lievito, mescolando bene fino a quando si sarà "compattato" in un composto omogeneo. Questo impasto va poi suddiviso in "palline", più o meno della dimensione di un cucchiaio. Ora è il momento di mettere a scaldare l'olio, portandolo fino almeno a 150 gradi, a quel punto è possibile tuffarci le varie "palline" di riso facendole friggere.

Queste frittelle vanno cotte due o tre alla volta affinché non si attacchino l'una all'altra, magari girandole spesso, fino a quando non saranno "dorate". Ognuna di esse andrà poi messa su della carta assorbente per far ridurre la quantità di olio; al tempo stesso è possibile aggiungere lo zucchero per la decorazione.