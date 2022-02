La torta di mele è un dolce classico molto diffuso, le sue origini sono antiche e incerte, ma risalgono di certo alla tradizione occidentale. Questa torta sarebbe nata in Inghilterra e poi avrebbe conosciuto un' enorme diffusione durante la colonizzazione in New England, ottenendo così tanto successo da diventare un classico della cucina americana.

Di seguito si propongono tre varianti della classica torta di mele che possono ad esempio esser adatte per colazione o per un goloso spuntino, magari accompagnato da una tazza di the.

Torta di mele 'affondate'

Questa ricetta a base di mele è molto facile da realizzare, non ci vuole molto tempo e necessita di pochi ingredienti.

Ingredienti:

1 kg di mele gialle o Granny Smith

180 g. di zucchero

150 g. di burro

3 uova

1 bustina di lievito vanigliato

succo di limone q. b

pangrattato q. b

zucchero a velo q. b

Preparazione:

Iniziamo lavorando i tuorli con lo zucchero fino a quando saranno addensati e di colore giallo chiaro, ora incorporiamo con delicatezza farina e lievito setacciati e poi il burro (che avremo fatto fondere e intiepidire). Con una spatola di gomma uniamo con dei movimenti circolari dall' alto verso il basso i bianchi montati a neve molto densa.

Andiamo a sbucciare le mele, tagliamole a metà e pratichiamo diverse incisioni, una vicina all'altra, creiamo una forma a fisarmonica e aggiungiamo un po' di succo di limone.

Versiamo l'impasto in uno stampo per torte da 23 cm di diametro imburrato e cosparso con del pangrattato, con una leggera pressione mettiamo le mezze mele con i taglietti rivolti verso l'alto e procediamo alla cottura in forno preriscaldato a 200° per una quarantina di minuti.

Una volta che la torta si sarà raffreddata sarà possibile servirla ricoperta di zucchero a velo.

Torta di mele al caffè

Questa ricetta prevede qualche ingrediente in più della precedente torta, vi sono infatti anche noci, cacao, panna montata e caffè, oltre a cannella e chiodi di garofano (che possono essere omessi in base al gusto).

Ingredienti:

1 tazza e 1/2 di mele tagliate a dadini

125 g. di noci tritate

125 g. di burro

220 g. di zucchero

2 uova

185 g. di farina

2 cucchiai di cacao amaro

1/8 di litro di caffè ristretto

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

1 cucchiaino di cannella

1/2 cucchiai di chiodi di garofano in polvere

panna montata dolce q. b

sale q. b

Procedimento:

Lavoriamo il burro a crema, uniamo un po' alla volta lo zucchero e le uova una per volta continuando la lavorazione con lo sbattitore.

Setacciamo la farina con cacao, cannella, chiodi di garofano, bicarbonato e sale e andiamo a incorporare il composto ottenuto alla crema di burro, alternando al caffè e poi, continuando a mescolare, aggiungiamo le noci e le mele tagliate a dadini.

Versiamo il preparato ottenuto in uno stampo quadrato di 23 cm di lato e procediamo alla cottura in forno preriscaldato a 190° per circa 50 minuti.

A cottura ultimata potremo servire con della panna montata.

Torta di mele al caramello

Questa ricetta è un po' più elaborata delle precedenti perché prevede anche la preparazione di una salsa di caramello.

Ingredienti:

240 g. di mele Granny Smith

150 g. di noci

240 g. di zucchero di canna

240 g. di farina

4 uova

60 ml di olio di semi

1 bustina di vanillina

1 cucchiaio e 1/ 2 di bicarbonato di sodio

sale q b

1 cucchiaino di noce moscata grattugiata

1 cucchiaio di cannella

1 cucchiaino e 1/ 2 di buccia d' arancia grattugiata

per la salsa:

3/4 di litro scarso di panna

440 g. di zucchero

2 uova e 1 tuorlo

1/2 bustina di vanillina

60 g. di burro

Preparazione:

Mescoliamo uova, zucchero e olio; setacciamo farina, noce moscata, cannella, vanillina, bicarbonato di sodio e sale, uniamo la buccia d' arancia, le noci tritate e le mele grattugiate e andiamo ad aggiungere il composto appena ottenuto al precedente, mescoliamo rapidamente in modo da amalgamare gli ingredienti.

Versiamo il preparato in uno stampo a cerniera di 25 cm di diametro e facciamo cuocere nel forno preriscaldato a 180° per un' ora circa; noteremo che la torta si abbasserà leggermente al centro.

Adesso possiamo procedere con la preparazione della salsa: mescoliamo in un pentolino lo zucchero e 1/8 di litro d'acqua, in modo da ottenere un caramello scuro, uniamo la panna riscaldata e facciamo amalgamare sul fuoco.

Ora lasciamo raffreddare per circa mezz' ora e poi uniamo le uova e il tuorlo con burro e vanillina mescolando in modo che il burro si sciolga.

Prima di servire togliamo la cerniera dallo stampo e decoriamo la torta usando la panna montata con sopra le noci tritate e la salsa a parte.