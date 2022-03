La charlotte è un dolce antico e molto conosciuto, oggi ne esistono tante varianti; nonostante il suo aspetto elaborato, che sembra richiedere una preparazione difficile, in realtà, è anche un dolce piuttosto semplice da realizzare.

L'aria sontuosa rende la charlotte particolarmente adatta per esser presentata durante un' occasione speciale, come una festa, una ricorrenza o comunque una situazione elegante

Si ricorda che per la preparazione del dolce serve l' apposito stampo; le ricette proposte non prevedono l'utilizzo di alcool.

Charlotte al mascarpone

Questa variante è a base di mascarpone, prevede l'utilizzo della gelatiera per la preparazione di una crema, i savoiardi andranno immersi nel caffè un po' come quando si fa il tiramisù e saranno poi utilizzati, insieme alla crema, per creare i classici strati.

Ingredienti:

200 g. di savoiardi

400 g. di mascarpone

250 di cioccolato fondente tritato grossolanamente

50 g. di cocco essiccato

2 uova e 2 tuorli

100 g. di zucchero a velo

70 g. di zucchero semolato

1 bicchiere di caffè forte

4 cucchiai di latte

1 bustina di vanillina

Preparazione:

Sciogliamo lo zucchero semolato con lo stesso peso d'acqua, aggiungiamo la vanillina, lavoriamo i due tuorli con una frusta da cucina e quando hanno un aspetto spumoso, uniamo lo sciroppo appena ottenuto e i cucchiai di latte.

Portiamo a ebollizione e togliamo subito dal fuoco, versiamo quindi il preparato nella gelatiera e mettiamo in funzione.

Ora possiamo mettere gli altri tuorli in un recipiente e lavorarli a crema con lo zucchero a velo, passeremo poi ad aggiungere il mascarpone, il gelato appena preparato e il cioccolato tritato.

Rivestiamo fondo e lati di uno stampo da charlotte con dei fogli di alluminio su cui andremo a disporre i savoiardi precedentemente immersi nel caffè, versiamo metà della crema gelata e copriamo con uno strato di savoiardi, terminiamo con crema gelata rimanente.

Posiamo sulla superficie un disco di carta oleata ed esercitiamo una leggera pressione per permettere agli strati di assestarsi, lasciamo quindi in freezer per almeno 4 ore.

Prima di servire il dolce facciamo sciogliere il cioccolato rimasto, disponiamo la charlotte su un piatto eliminando delicatamente l' alluminio, aggiungiamo il cocco e serviamola con la crema al cioccolato a parte.

Charlotte di cioccolato

Anche questa variante, come la precedente, prevede il cioccolato tra gli ingredienti, che in questo caso è protagonista, non si ha bisogno invece della gelatiera.

Alla fine è prevista una decorazione del dolce con panna montata, ciliegine e cedro candito.

Ingredienti:

350 g. di savoiardi

350 g. di cioccolato fondente

100 g. di zucchero semolato

250 g. di zucchero a velo

350 g. di burro

5 tuorli d' uovo

3 cucchiai di latte

1, 5 dl di panna da montare

30 g. di ciliegie candite

25 g. di cedro candito

Procedimento:

Prepariamo uno sciroppo con lo zucchero semolato e mezzo bicchiere d' acqua, facciamo bollire per qualche minuto e lasciamo raffreddare.

Facciamo sciogliere il cioccolato con il latte, mescoliamo e aggiungiamo il burro un pezzetto per volta, lavoriamo i tuorli con lo zucchero a velo fino a quando si addensano, uniamo il cioccolato e amalgamiamo con cura.

Foderiamo lo stampo da charlotte con dei fogli di alluminio e disponiamo i savoiardi che avremo inzuppato nello sciroppo; andiamo quindi ad alternare strati di impasto di cioccolato ad altri di savoiardi inzuppati terminando infine con i biscotti, lasciamo poi il dolce in frigo per una notte.

Al momento di servire, metteremo la panna montata in una siringa da pasticcere con la bocca scannellata e, partendo dal centro, creeremo un motivo a raggiera andando infine a decorare i bordi con delle ciliegine e con il cedro tagliato a listarelle.

Charlotte di mele

La variante originale prevedeva le mele flambées, si è deciso di modificare leggermente la ricetta rendendola una più semplice " charlotte di mele" ; mele e cannella costituiscono un accostamento molto impiegato e apprezzato in cucina.

1 kg di mele aspre

700 g. di pane in cassetta

350 g. di marmellata di albicocche

100 g. di burro

100 g. di zucchero semolato

1/ 2 bustina di zucchero vanigliato

1 cucchiaino di cannella in polvere

Procedimento:

Sbucciamo e tagliamo le mele a spicchi, mettiamole in una casseruola con 50 g. di burro e facciamole cuocere fino a spappolarle, aggiungiamo gli zuccheri e la cannella e lasciamo restringere il composto, uniamo 3 cucchiai di marmellata, mescoliamo e facciamo raffreddare.

Leviamo la crosta al pane e tagliamolo a fette di circa 1 cm di altezza, tagliamone sei a forma di triangolo e le altre a forma rettangolare, immergiamo velocemente le fettine nel burro avanzato.

Rivestiamo uno stampo da charlotte, liscio e alto che si restringe un po' verso il fondo, andiamo a mettere le fette triangolari sul fondo e le altre in verticale sui lati; spalmiamo le fette con la marmellata, versiamoci il composto di mele e copriamo con altre fette di pane precedentemente immerse nel burro.

Facciamo cuocere il dolce nel forno preriscaldato a 190° per circa un' ora, dopodiché potremo sfornare, disporre su un piatto e servire.