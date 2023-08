Il gelato è un dolce diffuso in tutto il mondo e in diverse variabili: la sua freschezza e bontà lo rendono un dolce perfetto per il periodo estivo.

Di seguito presenteremo tre ricette vegane: Il gelato al burro di pecan, il gelato alla fragola e il gelato all'anacardio matcha.

Ricetta del gelato al burro di pecan

Le noci pecan hanno un alto apporto calorico ma anche energetico. Sono i frutti di una pianta originaria degli Stati Uniti d'America, il loro nome deriva infatti dalla lingua degli Indiani d'America e significa "nocciola che richiede una pietra per essere rotta".

Ingredienti:

1 tazza di noci pecan

1 tazza di zucchero di canna

1 lattina da 13,5 once di latte di cocco intero

1 cucchiaio di margarina non casearia

1/4 di cucchiaino di gomma xantana

1/2 cucchiaino di sale

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

2 tazze di latte di mandorla

1 cucchiaio di amido di mais

1 cucchiaio di acqua

Preparazione:

Dopo aver preriscaldato il forno a 200°, passiamo alla tostatura delle noci pecan mettendole in forno fino a quando saranno fragranti (ci vorranno circa 7 minuti). Lasciamole raffreddare, tritiamole e teniamole da parte.

Ora lavoriamo in una casseruola i seguenti ingredienti: zucchero di canna, latte di cocco, margarina, gomma xantana, sale ed estratto di vaniglia e facciamo scaldare la miscela fino a ottenere lo scioglimento di burro e margarina, dopodiché aggiungiamo il latte di mandorla.

Passiamo alla lavorazione dell'amido di mais con l'aiuto di una frusta elettrica, aiutiamoci aggiungendo un po' di acqua, poi versiamo l'impasto nella casseruola. Procediamo con la cottura a fuoco medio mescolando e, una volta pronto, trasferiamo il composto in una ciotola di metallo che metteremo prima in frigorifero e poi nella gelatiera.

Quando avremo finito con la gelatiera potremo aggiungere anche le noci pecan tostate, trasferire in un contenitore ermetico flessibile e far congelare per 6 ore; a quel punto il gelato sarà pronto per esser gustato.

Gelato alla fragola

Le fragole presentano un limitato apporto calorico e contengono potassio, manganese, fibre e acqua in rilevanti quantità.

Questo frutto ha poi elevate concentrazioni di acido folico e acido ascorbico.

Ingredienti:

2 tazze di fragole intere

1 blocco (12,3 once) di silken tofu sodo

1 lattina da 13,5 once di latte di cocco intero

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

3/4 di tazza di zucchero

1 cucchiaino di olio di cocco

1 tazza di fragole tagliate a pezzetti

Procedimento:

Mettiamo le fragole contenute nelle 2 tazze nel frullatore insieme al silken tofu, al latte di cocco, all'estratto di vaniglia, allo zucchero e all'olio di cocco e frulliamo fino a ottenere un composto omogeneo che andremo a trasferire nella gelatiera.

Quando il preparato sarà quasi congelato andremo ad aggiungere le restanti fragole che mescoleremo al gelato e poi trasferiremo in un contenitore ermetico, dopodiché lasceremo congelare per 6 ore prima di servire.

Gelato agli anacardi matcha

Per realizzare questa ricetta useremo gli anacardi in sostituzione della classica panna. Servirà anche il matcha, che non è solo ricchissimo di antiossidanti, ma è dotato anche di proprietà disintossicanti ed energizzanti.

Ingredienti:

2 tazze di anacardi crudi

1/2 tazza di agave

1/2 tazza di latte vegetale

1/4 di cucchiaino di sale

1 cucchiaino e mezzo di polvere di matcha

1 banana

Procedimento:

Mettiamo gli anacardi in un contenitore di media grandezza pieno d'acqua e lasciamoli in ammollo per 3-4 ore, poi scoliamoli e trasferiamoli in un robot da cucina con gli altri ingredienti. Frulliamo fino a ottenere un composto molto liscio, per fare questo ci vorranno circa otto minuti. A questo punto mettiamo quanto ottenuto nella gelatiera e lavoriamolo, poi trasferiamo in un contenitore ermetico a congelare per sei ore.