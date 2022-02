L'hummus è un piatto tipico del Medio Oriente, oggi molto conosciuto e apprezzato nel mondo, a volte viene servito come antipasto e aperitivo o come accompagnamento di alcuni secondi piatti.

Di seguito proponiamo la ricetta dell'hummus ai ceci, che si avvicina alla preparazione della tradizionale crema, ma anche due varianti che contengono anche verdure, una con fave e spinaci e una con patate dolci e peperoni. Le tre Ricette possono esser preparate per esempio per un aperitivo originale oppure per un pranzo o una cena diversi dal solito.

Ricetta hummus di ceci

La preparazione della crema di ceci è tutt'altro che complicata, le tempistiche sono però un po' lunghe considerando che l'ingrediente principale è costituito appunto dai ceci, che quindi devono esser tenuti ammollo per il tempo necessario e poi preparati.

Ingredienti:

250 g. di ceci secchi

1 cucchiaino di bicarbonato di sodio

150-250 g. di tahina

2- 4 spicchi d' aglio

4 cucchiai di succo di limone

olio evo q.b

1,5 litro di acqua e 1 dl di acqua ghiacciata

peperoncino in polvere q. b

1 cucchiaino e 1/ 2 di sale

Ingredienti per la tahina:

60 gr. di sesamo chiari

sale grosso q. b

3 cucchiai di olio di sesamo o di girasole

Procedimento:

Iniziamo preparando la tahina: tostiamo i semi di sedano in una padella antiaderente, poi mettiamoli in un mortaio e pestiamoli con un po' di sale grosso fino a ottenere un composto omogeneo, aggiungiamo poi tre cucchiai di olio fino a ottenere una crema densa.

Passiamo alla preparazione dell' hummmus; dopo aver lasciato a bagno i ceci per una notte, scoliamoli e versiamoli in una casseruola posta su un fuoco vivace, uniamo il bicarbonato e mescoliamo per 3 minuti, poi versiamo 1, 5 litri di acqua e portiamo a bollore.

Dopo le fasi di schiumatura e di eliminazione delle bucce sulla superficie, possiamo procedere alla cottura per un tempo compreso tra i 20 e i 40 minuti, dipenderà dalla durezza dei ceci: potremo infatti scolarli solo quando saranno così teneri da poter esser schiacciati tra il pollice e l' indice.

Ora mettiamo i ceci nel mixer con l' aglio schiacciato e lasciamo agire fino all' ottenimento di una pasta, uniamo il succo di limone, la tahina, 1 cucchiaino e 1/2 di sale e 1 dl di acqua ghiacciata e frulliamo per 5 minuti fino a quando si sarà formata una crema omogenea.

Lasciamo riposare in frigo per circa mezz' ora prima di servire, completando poi con un po' d' olio e di peperoncino;

volendo, si possono aggiungere anche delle erbette fresche e dei crostini integrali o del pane pitta tostato come accompagnamento.

Hummus di fave e spinaci

Questa ricetta prevede l'utilizzo di fave, che, se fresche sono nutrienti e poco caloriche, contengono inoltre la levodopa, un aminoacido molto utile a livello cerebrale, apportano anche ferro, vitamina C e fibre.

Anche gli spinaci sono benefici per l' organismo e tra i molti elementi contenuti, troviamo il ferro, la vitamina A e l' acido folico.

Ingredienti:

300 g. di fave sgranate

100 g. di spinacini

1/ 2 spicchio di aglio ( facoltativo)

2 cucchiai di crema di mandorle

1 cucchiaino di semi di cumino

sale q. b

olio evo q. b

Preparazione:

Scottiamo le fave per 2-3 minuti in acqua bollente salata, scoliamole e sbucciamole.

In una padella antiaderente facciamo tostare i semi di cumino fino a quando sprigionano l' aroma, poi, riduciamoli in polvere con un surikogi o un mortaio tradizionale.

Frulliamo le fave, gli spinaci, due cucchiai di olio e l' aglio, se decidiamo di utilizzarlo, fino a ottenere una crema liscia, dopodiché uniamo il cumino e la crema di mandorle, lavoriamo il composto fino ad amalgamazione e l' hummus sarà pronto per esser servito.

Hummus di patate dolci e peperoni

Per preparare questa ricetta occorrono le patate dolci, un alimento che contiene diverse vitamine come la A, la B6 e la C, oltre a sali minerali e fibre. Anche i peperoni sono ricchi di vitamine e proprietà, si caratterizzano in particolare per l' alto contenuto di vitamina C.

Ingredienti:

1 patata dolce di circa 250 g.

1 peperone rosso piccolo

1 spicchio d' aglio

3- 4 cucchiai di ceci lessati

1 cucchiaio di crema di anacardi biologica

1 cucchiaino di paprica dolce, meglio se affumicata

1 lime

olio evo q. b

sale q. b

pepe q. b.

Procedimento:

Sbucciamo la patata, laviamola, tagliamola, aggiungiamo un pizzico di sale e disponiamo i pezzi su una teglia, andiamo a cuocere in forno a 200° per 20 minuti fino a che diventa tenera.

Abbrustoliamo il peperone sulla fiamma, andiamo a spellarlo e a condirlo con il sale e con qualche goccia di succo di aglio che avremo spremuto.

Mettiamo nel mixer la patata, il peperone, la crema di arachidi e il succo di lime, frulliamo e aggiungiamo sale e pepe.

Togliamo la buccia ai ceci, condiamoli con un filo d'olio e abbrustoliamoli nel forno ancora caldo per circa 15 minuti, aggiungiamo un po' di paprika e serviamoli sopra l' hummus, che ora potremo servire.