Le bistecche con salsa al brandy sono un secondo piatto di carne di grande effetto. Esse rappresentano un modo alternativo di proporre il filetto oppure il roastbeaf in maniera succulenta e raffinata allo stesso tempo. Si tratta di una variante molto più ricercata del "solito" filetto al pepe verde, ma originale e buona allo stesso tempo.

Squisite e veloci da preparare, queste bistecche vengono servite con una gustosa salsa al brandy, che rende la carne morbida e deliziosa allo stesso tempo. Con le bistecche è bene abbinare un vino corposo e strutturato come un Montepulciano d'Abruzzo, oppure un rosso di Montalcino: essi esalteranno il gusto deciso della carne regalando al palato un gusto sensoriale non indifferente.

Di questa leccornia esistono davvero parecchie varianti, di seguito andiamo a proporre la versione più stuzzicante e facile da preparare.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 10 minuti

Tempo di cottura 12 minuti

quattro bistecche di filetto da 175 grammi l'una

Uno scalogno tritato molto fine

Due cucchiai di burro

Due cucchiai di olio

Due cucchiai di brandy

Due dl di brodo

Due cucchiai di prezzemolo tritato

Un cucchiaio di succo di limone

Un pizzico di sale

12 grani di pepe verde

un ciuffetto di prezzemolo per guarnire

Preparazione

Per prima cosa si devono mettere le bistecche, una alla volta, fra due fogli di polietilene e batterle delicatamente con il batticarne o il matterello, in modo che diventino sottili.

Poi si deve far appassire dolcemente lo scalogno in un cucchiaio di burro e tenerlo da parte. Mettere la fuoco due padelle per fritti e aggiungere in ciascuna un cucchiaio di olio e una noce di burro. Asciugare bene le bistecche e cuocerne due in ogni padella, senza muoverle a fiamma alta, in modo che friggano rapidamente; girarle e terminarle di cuocere.

Poi si devono disporre le bistecche su un piatto da portata caldo, versare il Brandy in una delle due padelle e infiammarlo. Aggiungere il brodo, e muovendo la padella con un movimento circolare, rimuovere il brodo per staccare il fondo di cottura. Versare il tutto nella seconda padella e rimescolare. Aggiungere alla salsa il prezzemolo, il succo di limone, lo scalogno, il sale e i grani di pepe. Poi occorre mescolare e far bollire vivacemente per ridurre e addensare la salsa. Versarla sulle bistecche e servire immediatamente. Infine guarnire con un ciuffo di prezzemolo.