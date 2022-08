Una delle specialità di pasticceria più diffuse al mondo è il tiramisù. Si tratta di un dolce al cucchiaio composto da strati di biscotti inzuppati nel caffè e farciti con una crema al mascarpone

La domanda che si pongono spesso gli amanti del dolce è quale biscotto utilizzare per creare questo dessert. I due biscotti che "combattono" per la supremazia del biscotto più buono sono i pavesini e i savoiardi. Ovviamente i gusti sono soggettivi e possono variare anche in base alle per tradizioni locali o familiari. L'unico modo per scoprire quale sia il più buono è provare a preparare e assaggiare entrambe le Ricette con i differenti biscotti.

Ci sono da sempre diverse discussioni anche sulla città di nascita del tiramisù, per alcuni è Treviso, Veneto, mentre per altri è Gorizia in Friuli Venezia Giulia, intorno all'Ottocento.

Di seguito approfondiamo la ricetta classica per realizzare il tiramisù.

Ingredienti

Quantità per otto persone:

500 grammi di Mascarpone

300 grammi di Biscotti savoiardi

150 grammi di Zucchero

Sei tuorli d'uovo freschissimi

Quattro cucchiai di Marsala

Quattro tazze di caffè espresso

Cacao amaro in polvere

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di riposo: circa 2 ore

Il procedimento

Partiamo sbattendo i tuorli con lo zucchero, devono diventare bianchi e spumosi. A questo punto aggiungete il Marsala, poi il mascarpone e mescolate fino ad ottenere una crema omogenea.

Montate gli albumi con la frusta a mano, oppure con quella elettrica. Unite gli albumi montati con il composto precedente di tuorli con il mascarpone mescolando la crema, possibilmente dal basso verso l’alto.

Preparate il caffè e lasciatelo raffreddare in una ciotola larga, in modo da poter inzuppare meglio entrambi i lati dei savoiardi, fate attenzione che non si bagnino troppo.

Infine adagiateli su una pirofila rettangolare affiancati fra loro.

Ricoprire il piano di savoiardi con la crema e ripetere l’operazione fino a esaurimento degli ingredienti, lasciando come ultimo strato la crema.

Lasciate poi raffreddare in frigo per circa un paio d'ore. Prima di servirlo ricordatevi di dare una spolverata omogenea sulla superficie di cacao amaro setacciato.

Per renderlo più bello esteticamente potete creare tanti piccoli ciuffetti con la crema allo zabaione utilizzando un sac à poche.

A questo punto è possibile gustare il tiramisù assieme ai propri commensali.