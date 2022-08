Storicamente la cucina messicana ha risentito molto dell'influenza dei "conquistadores", ma anche delle tradizioni statunitensi, dando origine ai piatti tex-mex.

Le Ricette messicane sono speziate e spesso piccanti, ma anche nutrienti. Di seguito ne approfondiamo tre in versione vegana: i tacos di fagioli fritti messicani, il chili di tre fagioli e la mole di Oaxaca vegetale.

Tacos di fagioli fritti messicani

I tacos appartengono alla cucina tradizionale del Messico, in particolare alla tex-mex, inoltre rientrano nella categoria dello street-food.

Si tratta di un piatto così apprezzato e radicato nella cultura culinaria del Paese che è stato creato anche il "Taco Day", celebrato il 4 ottobre.

Ingredienti:

400 g. di fagioli fritti messicani

100 g. di peperoncini verdi tritati

12 tacos di farina di mais

1 cipolla piccola

1 cucchiaio di olio di semi di girasole

1/4 di tazza di polpa di pomodoro

1/4 di tazza di olive nere

1 tazza di formaggio vegano a pasta semi-dura

Per la salsa:

1 lattuga

yogurt si soia o panna acida non casearia q.b

pomodori freschi q.b

1 cipolla tritata

coriandolo fresco q.b

Preparazione:

Mettiamo la cipolla tagliata a fettine in una padella con dell'olio caldo, facciamo cuocere per 5/7 minuti, poi abbassiamo il fuoco e mettiamo i fagioli, i peperoncini verdi tritati, la polpa di pomodoro e le olive tagliate a metà.

Portiamo a bollitura mescolando per evitare che i fagioli si brucino, aggiungiamo il formaggio vegano, dopodiché mettiamo quanto ottenuto nei tacos caldi che potremo gustare accompagnati da salse tipiche del luogo.

Chili di tre fagioli

Il chili è un'altra specialità della cucina tex-mex, pare che questa ricetta si sia diffusa nel Sud degli Stati Uniti grazie alle chili queens, ovvero le donne di origine ispanica che lo preparavano nelle loro case e poi andavano a venderlo a soldati e cow-boy.

Ingredienti:

2 peperoni verdi senza semi e tritati

100 g. di peperoncini verdi tritati e scolati

450 g. di fagioli rossi

450g. di fagioli cannellini

450 g. di fagioli neri

1 tazza di funghi champignon tagliati in quarti

2 tazze di mais congelato o in scatola

2 cucchiai di olio di semi di girasole

1 cipolla tritata

3 carote tritate

3 spicchi d'aglio tritati

2/4 cucchiai di peperoncino in polvere

1 cucchiaio di paprica affumicata

1 cucchiaio di cumino macinato

800 g. di polpa di pomodoro

1/2 tazza di concentrato di pomodoro

1 cucchiaio di origano essiccato

2 cucchiai di cacao in polvere amaro

3 tazze di brodo vegetale

1 cucchiaino di zucchero

Procedimento:

Scaldiamo l'olio in una casseruola, mettiamo la cipolla e facciamo cuocere fino a doratura, aggiungiamo il trito di carote, peperoni e aglio e cuociamo 3 minuti, spolveriamo di peperoncino, paprica e cumino e continuiamo la cottura per 1 altro minuto.

Ora possiamo versare tutti gli altri ingredienti, quando bolle abbassiamo la fiamma e lasciamo sobbollire una ventina di minuti, oppure inforniamo a 175° (termostato 4) per la stessa durata di tempo tenendo presente che il chili acquista sapore dopo una lunga cottura.

Mole di Oaxaca vegetale

Questa ricetta è originaria della città di Oaxaca, dove ogni famiglia la rielabora a modo suo, quindi è lecito sentirsi liberi di sperimentare, magari usando altri tipi di verdure, oppure, come fanno alcuni, della frutta secca.

Ingredienti:

1 peperone verde

1 banana

1 piccola zucca

2 patate

1 cipolla

2 spicchi d'aglio

1 peperoncino jalapeno (dolce) o habanero (piccante)

2/4 peperoncini secchi

450 g. di fagioli neri

1 tazza di mais

40 g. di cioccolato amaro vegano

1/4 di tazza di semi di zucca tostati oppure mandorle tritate

400 g. di pomodori pelati

1/4 di tazza di tahini

1 cucchiaino di paprica

2 cucchiai di cumino

un pizzico di chiodi di garofano

1/4 di cucchiaio di cannella

1/2 tazza di brodo vegetale

1 cucchiaino di zucchero

sale q.b

1 cucchiaino di olio di semi di girasole

Per guarnire:

avocado q.b

succo di lime q.b

coriandolo fresco q.b

Procedura:

Maciniamo finemente i semi di zucca o le mandorle, aggiungiamo i pomodori e il tahini e frulliamo fino a ottenere un composto dall'aspetto vellutato.

Mettiamo la cipolla tritata in una pirofila con dell'olio e cuociamo a fuoco medio-alto per 5/7 minuti, andiamo ad aggiungere il trito di aglio, peperone e zucca, la banana a fette, le patate, il peperoncino fresco e cuociamo per 3 minuti, dopo aver messo anche le altre spezie possiamo proseguire la cottura per un altro minuto.

Versiamo la miscela di pomodoro, il tahini, il brodo e il condimento e portiamo a ebollizione, copriamo e mettiamo in forno preriscaldato a 175° (termostato 4), cuociamo 30 minuti, poi sforniamo e aggiungiamo fagioli, mais, zucchero e per ultimo il cioccolato mescolando bene per farlo sciogliere, se necessario aggiungiamo un po' d'acqua, tenendo presente che la salsa deve risultare piuttosto densa. Infine rimettiamo in forno per una decina di minuti e serviamo con delle fette di avocado immerse nel lime e coriandolo fresco in abbondanza.