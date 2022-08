Il sedano rapa è un ortaggio il cui gambo viene adoperato in cucina per le zuppe e altri piatti di contorno. Questa verdura cotta ha una consistenza simile a quella delle patate, con il gusto molto delicato. Ha quasi un sentore di finocchio selvatico e contiene pochissime calorie. È una radice che viene consumata quasi esclusivamente in autunno. È molto versatile e presente in molte ricette adatte a chi ama cibarsi di verdura fresca.

Il sedano rapa al gratin, affettato e coperto da una salsa al formaggio e posto in forno a gratinare, è davvero delicatissimo.

Funge da piatto unico o come antipasto. Può essere accompagnato da piatti di pesce come le sogliole alla mugnaia. Questa leccornia può essere conservata in frigo per due o tre giorni. Prima di assaporarla, però, è sempre bene riscaldarla in forno, in quanto deve essere servita rigorosamente calda. Con questa ricetta è sempre meglio abbinare un vino con un bouquet espressamente ai fiori di ginestra. Il sentore ai fiori di camomilla, pere abate ed erbe aromatiche esaltano il gusto delicato del sedano rapa, conferendo al palato freschezza. Di questa leccornia ne esistono davvero molte varianti, ma di seguito andiamo viene illustrata la versione più semplice da eseguire, ma di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per quattro persone

Tempo di preparazione 10 minuti

Tempo di cottura 20 minuti

700 gr di sedano rapa sbucciato

1 cucchiaio di olio di semi (con in aggiunta quello per la pirofila)

4 cipolle piccole mondate e tritate (possibilmente bianche)

2 cucchiai di farina

3 dl di latte caldo

25 gr di cheddar grattugiato

1 cucchiaio di noce moscata grattugiata

sale e pepe nero macinato

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

1 cucchiaio di pepe di Caienna

Preparazione

Per prima cosa tagliare il sedano rapa a fette larghe circa mezzo centimetro e lessarle in abbondante acqua.

Ci vorranno circa 10 - 15 minuti perché siano morbide, ma ancora un po' al dente. Sgocciolarle bene. Disporre le fette di sedano rapa in una pirofila unta, sovrapponendole leggermente.

In una padella scaldare dell'olio, aggiungere le cipolle e far cuocere per due minuti circa. Spolverizzare con la farina e continuare la cottura per un minuto.

Aggiungere il latte e mescolare. Portare a ebollizione la salsa mescolando e aggiungendo il Cheddar, la noce moscata, sale e pepe. Versare la salsa sul sedano rapa, cospargere di parmigiano grattugiato e spolverizzare con il pepe di Caienna. Passare al grill finché la superficie non è ben gratinata. Servire ben caldo.