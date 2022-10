Le patatine fritte sono da tempi remoti presenti nell'alimentazione di tutto il globo. Nacquero infatti in Belgio intorno al Seicento, dove era già di usanza friggerle nei villaggi vicino al fiume Mosa, mentre nel 1780 erano vendute da ambulanti a Parigi. Immancabili nei menu dei ristoranti di tutto il mondo, questi deliziosi e irresistibili bastoncini dorati si mescolano a varie tradizioni e differenti sapori.

Abbinate spesso ai piatti da fast food, le patatine fritte, amate come contorno o snack, vengono consumate in svariati modi cambiando tuttavia il modo di tagliarle, impiattarle e servirle e aggiungendo spezie e salse diverse in base alle tradizioni del luogo, ma mantenendo sempre quel sapore unico e inconfondibile tanto amato.

Approfondiamo ora come vengono gustate nei diversi angoli del globo.

Le chips nel Regno Unito e in Australia

Nel Regno Unito e in Australia, le patatine fritte, più comunemente chiamate chips, devono essere spesse 1 cm e per prepararle ne vengono scelte alcune varietà locali, le patate King Edwards e Maris Piper. Dopo averle fritte per due volte (o cotte per tre volte), vengono accompagnate (nel caso del Regno Unito) a dei filetti di merluzzo per dar vita così al piatto Fish and Chips tipico del luogo. In Gran Bretagna è usanza anche condirle con sale e aceto di malto oppure per rendere le patatine con un sapore agrodolce e speziato si utilizza una salsa molto famosa nel luogo, la salsa Hp.

Nei paesi del Commonwealth vi è anche una versione rivisitata delle chips del Regno Unito.

In Kenya in particolare sono super aromatizzate con aglio, peperoncino, cumino e zenzero. A esse va aggiunto il pomodoro. Dopo aver saltato il tutto in padella con del burro, si versa nelle patatine. Questa ricetta dà così vita alle Masala chips.

Le curry chips in Irlanda

La tradizione irlandese propone delle patatine con una salsa al curry, le curry chips.

La salsa utilizzata per questa variante è motivo di orgoglio per l'Irlanda perché viene considerata più saporita di quella britannica. Inoltre il curry è molto variegato, il più comune è quello di McDonnells, ma si può anche preparare in casa mescolando alla salsa curry, curcuma, cumino, semi di coriandolo, cannella, aglio, zenzero e tocchetti di cipolle.

Le pommes frites in Francia

In Francia in realtà usano fare le patatine fritte come ce ne sono in molte altre parti del mondo senza particolari aggiunte. Cambia più che altro soltanto il nome, pommes frites per l'appunto. I francesi poi sono soliti cambiare il nome alle patatine a seconda della loro caratteristica.

Se sono di appena 1 mm e sottilissime vengono chiamate Pailles, se sono di 2 mm il loro nome è Allumettes e per concludere con quelle spesse 1 cm e lunghe tra i 6 e i 7 cm conosciute come Pommes Pont Neuf.

Le patatas bravas in Spagna

Una variante molto singolare e che sa distinguersi di patatine fritte si può gustare in Spagna. Le patatas bravas (questo il loro nome) innanzitutto si differenziano dalla loro forma irregolare e a bocconcino, non la classica forma a bastoncino.

Cambia anche il condimento perché vengono fritte con olio di oliva e non con quello di semi. Appena pronte si servono con una salsa a base di pomodoro, aceto e piménton (un tipo di paprika). E come tocco finale si aggiunge la maionese o volendo del prezzemolo. Sono ottime sia servite calde che fredde.

Le patatine in Belgio

In Belgio si dice vi siano le patatine fritte più buone del mondo. Sono lo street food più amato dai belgi con oltre 5000 chioschi che le preparano ad ogni angolo di strada. Ma cosa rende cosi speciali le frites? Le patate usate sono le Bintje. Innanzitutto vengono fritte ben due volte (con grasso bovino) perché così risultano morbide dentro e croccanti fuori. Si possono abbinare a svariate salse e quant'altro.

Si può aggiungere del ketchup, della maionese o ancora tartara, pepe, salsa aioli, sottaceti e via dicendo. Le frites sono l'orgoglio di questa nazione, tant'è che hanno un museo a loro dedicato (il Frietmuseum, situato a Bruges).

Sempre in Belgio le frites possono non soltanto essere gustate da sole ma anche essere accompagnate alle cozze. Questo delizioso piatto prende il nome di moules frites. Per le frites il procedimento di cottura è lo stesso del paragrafo precedente, invece per quanto riguarda le cozze, vengono cotte in padella con il vino bianco e a cui si aggiungono aglio ed erbe aromatiche. Una volta pronte, è usanza servirle con le patate ma in ciotole diverse (separate quindi). Questo piatto è ottimo con la maionese.

Le Bratkartoffeln in Germania

Tra le preparazioni più buone della cucina tedesca, le Bratkartoffeln, ovvero patate arrostite, sono molto conosciute in Germania. Tagliate a rondelle, vengono saltate in padella (senza coperchio) con olio o burro e rigorosamente con speck oppure con bacon e cipolla. Se si preferiscono le patatine croccanti un consiglio è di non sovrapporle durante la cottura. Questo piatto super gustoso è pronto in una ventina di minuti ed è l'ideale da servire insieme al salmone al forno, a un uovo all'occhio di bue o al wurstel.

Le patatje oorlog in Olanda

In Olanda le patatine fritte si usa prepararle con abbondante condimento. Caratterizzate da un doppia frittura, le patatje oorlog (dal significato letterale di "patatine in guerra") infatti sono molto saporite per via del mix di ingredienti che vi vengono aggiunti: maionese, cipolla cruda tritata e salsa satay agli arachidi.

Servite molto croccanti, molto amate negli street food olandesi, si abbinano bene ad un bicchiere di birra del luogo.

Le Kapsalon nei Paesi Bassi

Kapsalon significa "salone da barbiere". Perché? Il nome di queste patatine dei Paesi Bassi ha origine da un episodio grazie al quale sono nate. Infatti era il 2003 quando a Rotterdam un fast food ricevette come ordine un piatto d'asporto di patatine fritte e shawarma (carne grigliata) proprio da un barbiere. Ed è qui che appunto nacquero. Le Kapsalon non a caso sono ricoperte di carne alle quali poi vengono anche aggiunti pomodori, cetrioli, insalata, Gouda (un formaggio locale) e salse. Tuttavia esistono delle varianti, è possibile provare la versione piccante Sambal, la versione vegana (composta da patate, falafel e verdure) o la versione all'aglio.

Le Makkaraperunat in Finlandia

Molto apprezzate come spuntino di mezzanotte negli street food della Finlandia, le Makkaraperunat sono patate con della salsiccia (ingredienti che danno significato al nome, infatti Makkaraperunat tradotto significa "patate alla salsiccia").

Le patate in questo caso, in realtà, non sono propriamente fritte perché vengono cotte in forno e rese croccanti grazie all'olio di semi mentre la salsiccia viene fritta o grigliata. Una volta pronto, il piatto si accompagna volentieri con cipolla, cetrioli, insalata e con salse come ketchup e maionese.

Le kartofi sus sirene in Bulgaria e in Ucraina

Le kartofi sus sirene (il sirene è un formaggio dei Balcani morbido e dal sapore erbaceo che ricorda la feta greca) sono delle patatine che si accompagnano insieme al formaggio tipico della Bulgaria e dell'Ucraina.

Normalmente vengono fritte e dopo viene aggiunto del pepe, del sale e abbondante formaggio grattugiato. Se poi si vuole eccedere si aggiunge anche della salsiccia essiccata e aromatica (lukanka), per una variante ancora più saporita.

Le khoai tay chien in Vietnam

In Vietnam le patatine fritte si è soliti prepararle a forma di fiammifero e non spesse. Possono essere consumate da sole, con l'aggiunta di salse o far parte di piatti composti.

Un esempio di piatto composto tradizionale in cui sono presenti le khoai tay chien (patatine fritte in vietnamita) è il Thit Bo Va Khoai Tay Chien, in cui le patatine sono ricoperte da bocconcini di filetto di manzo e da una salsa chiamata Nuoc Mam (a base di pesce, succo di lime, aglio, peperoncino e zucchero).

I Patso in Turchia

In Turchia le patatine vengono utilizzate per imbottire i panini. Soprattutto a Istanbul. Le fette di pane vengono spalmate con del burro, dopodiché si rende più gustoso con del formaggio e per finire si farciscono con una marea di patatine fritte. Se ne mettono in abbondanza. Poi in alternativa si può aggiungere del ketchup o della maionese.

Questa ricetta si chiama Patso, che comprende anche delle varianti, semplicemente aggiungendo o togliendo degli ingredienti (ad esempio si può fare senza formaggio oppure aggiungendo hot dog...). Come bevanda il Patso viene accompagnato dall'ayran (è tipica della Turchia ed è a base di yogurt, acqua e sale).

La Chipsi Mayai in Tanzania

Letteralmente Chipsi Mayai sta ad indicare chips e uova.

Infatti si tratta di una frittata con le immancabili patatine fritte. Questa è la specialità tipica della Tanzania.

Tale pietanza, in questo paese, è possibile ordinarla nei ristoranti oppure essere servita anche dai venditori ambulanti. La Chipsi Mayai si accompagna con un salsa locale a base di pomodoro, cipolla e peperoncini, la salsa kachumbari.

Le Slap Chips in Sudafrica

In Sudafrica non è apprezzato il croccante, almeno nelle patatine. Per questo si preferisce preparare delle patatine fritte morbide, soffici. Ma anche spesse e grandi. Per questo nascono le Slap Chips. Per far si che non diventino croccanti, è necessario friggerle soltanto una volta e vanno affogate nell'aceto di vino. Bisogna sapere che in afrikaans la parola slap significa "morbide, flosce".

Le Slap Chips sono ottime come contorno abbinate a carni di pollo o di manzo nonché a piatti di pesce. Farciscono anche il Gatsby, panino di Capetown molto conosciuto.

Le patates in Guinea

Le patates sono patate dolci, specialità della Guinea. In questa zona dell' Africa si preferisce tagliarle non nella classica forma a bastoncino, bensì a spicchi.

Una volta aromatizzate col sale si può procedere con la frittura. Quando sono pronte vengono servite con una salsa a base di pomodori, cipolla e salsa di pesce.

Le Finger Chips in India

La variante indiana prevede patatine tagliate sottilissime e a forma di bastoncino. Fritte una volta sola, in India le Finger Chips si usa servirle con peperoncino, cumino, foglie di menta essiccate o di masala (mix di spezie macinate in una pasta usate nella cucina tipica), facendo si che questa specialità abbia un tocco esotico.

In India i profumi e i sapori sono molto incentrati sulle spezie, tant'è che le Finger Chips si abbinano perfettamente ai piatti speziati della cucina indiana.

Le Kartoffel fri in Russia

Non esattamente patatine fritte, le Kartoffel fri russe sono infatti saltate in padella con l'aggiunta di burro e olio.

In Russia vengono di solito consumate come contorno insieme alla cipolla o ai funghi rendendo il piatto ancora più ricco di gusto. Oppure possono essere gustate anche da sole come semplice snack, condendole con sale, pepe e cipollotto verde tritato o ancora con un cucchiaio di salsa all'aglio.

Le Furaido Potato in Giappone

In Giappone le patatine fritte, ovvero le Furaido Potato o anche dette Furikake Fries vengono cucinate in svariati modi e sono condite diversamente rispetto a molte altre parti del mondo. Infatti è da tradizione usare il furikake, un mix di alghe, sesamo e altri ingredienti per renderle molto saporite.

Tra le varianti vi è quella con le foglie di daikon (una radice di origine giapponese simile al ravanello) oppure la versione con il katsuobushi (filetto di tonnetto secco affumicato). Vengono infine gustate come contorno in piatti come il wasabi furikake con wasabi idratato (il wasabi è una pianta del Giappone) e lo shiso furikake con foglie di perilla, pianta aromatica detta basilico giapponese.

Le Honey Butter Fried in Corea

Da queste parti hanno gusti abbastanza singolari in fatto di patatine fritte. Infatti qui si possono assaggiare come in nessun altra parte del mondo. Ebbene, si, perché in Corea le prediligono dolci e non salate.

Le Honey Butter Fried, così chiamate, sono state introdotte nel 2014. Si usa friggerle una sola volta, dopodiché vanno condite con crema a base di burro, miele e in alternativa con del pepe di Cayenna o di polvere di peperoncino chipotle.

Le poutine in Canada

Originarie del Quebec, le poutine sono una pietanza tipica del Canada ma sono famose un po' in tutta l'America del nord. Si tratta di dorate e croccanti patate fritte. Vi sono numerose varianti, tuttavia solitamente vengono cosparse da pezzetti di formaggio chiamati "cheese curds" e da salsa gravy, salsa bruna tipica della cucina americana realizzata con fondo di cottura dell'arrosto o con il brodo di carne e da amalgamare con burro e farina.

Poi, a seconda delle preferenze, vi si può abbinare del ketchup con salsa Worcestershire (una salsa dal sapore agrodolce e piccante), del bacon, della mozzarella come sostituta del formaggio o della salsiccia.

Le patatine negli Stati Uniti

Da sempre regno dei fast food e delle patatine, negli Stati Uniti sono conosciute in particolar modo le Animal-Style fries. Nate in California, non sono molto croccanti ma in compenso sono molto gustose. Sono ricoperte di formaggio, cipolla caramellata e una salsa segreta. La salsa potrebbe trattarsi di un mix di maionese, ketchup, senape e sottaceti o anche di un condimento a base di maionese, succo di limone, paprika, Worcestershire, senape e tabasco (il nome di questo condimento è Thousand Island dressing).

Ma sempre negli Usa c'è pure la Carne Asada. Originaria precisamente di San Diego, questa ricetta made in California prevede, come suggerito dal nome, l'abbinamento delle patatine insieme alla carne. Nate sul finire degli anni '90, le Carne Asada fries infatti, dopo essere state cotte, vengono normalmente coperte con bocconcini di carne di manzo marinata e cotta alla griglia, formaggio, guacamole, sour cream (panna acida), dadini di pomodoro coriandolo e cipolla.

Le Chili cheese fries in Texas e in Messico

Chi ama in particolar modo la cucina Tex-Mex, non può rinunciare a provare delle patatine che vengono accompagnate con chili di manzo, formaggio cheddar, sour cream e cippollotto verde.

Conosciute in Texas e in Messico con il nome di Chili cheese fries, vengono tuttavia preparate con patatine fritte surgelate e successivamente cotte in forno.

La Salchipapas in America latina

Nata in Perù, ma diffusa in tutta l'America Latina la Salchipapas non sarebbe altro che un piatto composto da salsicce (salchicha) con patate (papas).

Dopo essere state preparate separatamente, vengono versate in un singolo piatto e nasce così questa ricetta gustosissima. Come tocco finale si aggiungono ben quattro salse: senape, ketchup, maionese e una salsa peruviana a base di peperoncini rossi, nota come aji chili.

Il Lomo saltado in Perù

Un'altro piatto di patatine fritte, in questo caso tipico solo del Perù, è il Lomo saltado.

Di che si tratta? Non è altro che della carne con patate. La carne scelta per la ricetta è il manzo marinato dapprima con olio d'oliva, aceto, salsa di soia e spezie. Dopodiché va saltato in padella e insaporito con un tipico peperoncino dolciastro peruviano (l'ají amarillo), aglio, cipolla e pomodoro. Per finire si aggiungono le patatine ed ecco che il piatto è pronto da servire. Si accompagna spesso con riso bianco e coriandolo oppure come farcitura di un sandwich.

Il Chorillana in Cile

Per concludere in bellezza questa lunga carrellata di patatine fritte in giro per il mondo non poteva mancare la versione cilena. Con alla base ovviamente le patatine, nel Chorillana vengono ricoperte da carne di manzo, uova fritte o strapazzate e cipolle caramellate. Vi è poi la variante dove al posto del manzo, si può aggiungere una salsiccia a propria scelta, ad esempio il chorizo.

Per concludere, in Cile, anziché dare gusto con le classiche salse, si preferisce aromatizzare il tutto con erbe come origano oppure aglio o ancora con il pebre cileno (un intingolo di pomodoro, cipolla, peperoncino, aceto, olio, succo di limone e prezzemolo). Si tratta di un piatto grande, di solito condiviso tra quattro e sei persone.