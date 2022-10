Si avvicina a grandi passi l'autunno e come al solito le massaie italiane cercano di portare in tavola piatti sempre nuovi, gustosi e genuini e che facciano fare bella figura con i commensali. Il pollo è un alimento molto indicato se si vuole rimanere leggeri anche dopo un pasto luculliano. La carne bianca, infatti contiene poche calorie e non ha eccessivi grassi. Ma il pollame in generale è molto versatile in cucina e si presta volentieri a numerose Ricette sempre nuove e di grande effetto. I petti di pollo gratinati appartengono a quella parte di cucina italiana che mostra tutta la maestria dei sapori nostrani, con in più il genuino di alimenti prodotti nel nostro bel paese.

Gli ingredienti sono infatti quasi tutti facilmente reperibili nella nostra nazione e rappresentano quanto di bello e di buono c'è nella penisola. Ottimi questi petti di pollo, affogati in una salsa di pomodoro e completati con fettine di mozzarella, da gratinare al forno. Al posto della mozzarella per avere un gusto più deciso in alternativa può essere usato anche formaggio olandese o groviera. A questa pietanza si può abbinare tranquillamente un vino rosso fermo come il Barletta Doc rosso riserva, oppure un Bolgheri Sassicaia Doc entrambi esalteranno la carne donando al palato sensazioni di note floreali fresche. Di questa leccornia esistono davvero numerose varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 5 minuti

Tempo di cottura 1 ora

4 grossi petti di pollo senza pelle

2 spicchi di aglio schiacciati

2 cucchiaini di dragoncello tritato

1 cucchiaio di burro

3 cucchiai di olio

1 cipolla finemente tritata

2 scalogna finemente tritati

400 gr di pomodoro in scatola tritati

2 cucchiai di purea di pomodoro

2 cucchiaini di zucchero

1 cucchiaino di origano

1 dado di pollo

150 gr di mozzarella affettata, oppure groviera o formaggio olandese

olive nere e menta

sale e pepe nero macinato

Preparazione

Per prima cosa condire i petti di pollo con sale pepe e dragoncello.

Sciogliere il burro e un cucchiaio di olio in una padella e farvi friggere dolcemente il pollo. Dopo di che disporlo in una pirofila da fuoco. Scaldare il rimanente olio in una casseruola, aggiungere la cipolla e gli scalogni, e far friggere per 5 minuti. Unire i pomodori e la purea di pomodoro, lo zucchero, l'origano, il dado di pollo sbriciolato, sale e pepe e cuocere per 15 minuti a fuoco basso.

Preriscaldare il forno a 180 gradi. Cospargere i petti di pollo con la salsa di pomodoro, coprire con un foglio di alluminio e mettere in forno per 25 minuti circa. Accendere il grill al massimo. Togliere il pollo dal forno e ricoprirlo con le fatte di mozzarella. Passare sotto il grill acceso fino a quando il formaggio si sarà fuso. Guarnire con olive e foglia di menta e servire ben caldo.