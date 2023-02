La gelatina è un prodotto alimentare ottenuto per estrazione in soluzione acquosa a caldo dai tessuti connettivi animali tramite idrolisi, essa è utilizzata nell'industria alimentare per aumentare la consistenza e la viscosità di diversi alimenti, oppure per ricoprirli. In genere è adoperata per la realizzazione di dolci, ma è sempre più comune trovarla anche salata. Si tratta di un alimento privo di grassi e perciò è associato a diversi regimi dietetici ipocalorici, può essere facilmente conservata anche a temperatura ambiente.

La gelatina di rosmarino è un dolce semplice e facile da preparare e veramente innovativo.

Si realizza con pochi ingredienti semplici, ma è molto scenografico e genuino. Può essere servita alla fine di un pasto sontuoso. Una gelatina ben soda si ottiene usando qualsiasi tipo di frutta acidula: delle mele selvatiche vanno ad esempio benissimo in questo caso.

Con un dessert così speziato l'abbinamento con un vino non è sempre del tutto scontato, ma un buon prosecco bianco dolce dei Fratelli Gancia potrebbe esaltarne le note particolarmente fruttate. Di questa ricetta esistono davvero poche varianti, di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire ma di sicuro effetto.

Ingredienti

Dose per un kg e mezzo di gelatina

Tempo di preparazione 15 minuti

Tempo di cottura 1 ora

2,3 kg di mele acidule, meglio se selvatiche

quattro cucchiai di foglie di rosmarino fresche

zucchero quanto basta

qualche goccia di colorante alimentare verde

tre piccoli rametti di rosmarino fresco

Preparazione

Per prima cosa è necessario tagliare le mele e metterle in una capace casseruola, coperte per metà d'acqua.

Aggiungere le foglie di rosmarino e far cuocere, mescolando ogni tanto, finché la frutta sarà morbida. Far raffreddare le mele e poi versare il tutto in una sacca da gelatina posta su una ciotola e lasciar filtrare il succo per tutta la notte.

Misurare il succo e metterlo in un tegame, unendo 450 grammi di zucchero per ogni 600 grammi di liquido.

A fiamma bassa si deve far sciogliere lo zucchero, mescolando e poi far bollire fino al punto di gelificazione. Togliere dal fuoco, aggiungere alcune gocce di colorante alimentare e mescolare. Inserire nei vasetti di vetro un rametto di rosmarino, riempirli con la gelatina calda e chiuderli subito con i relativi coperchi.

Vanno poi posti in un luogo fresco e asciutto per qualche ora. Quando saranno ben freddi, sarà il momento di portare tutto in tavola.