In occasione di una ricorrenza particolare come San Valentino può essere ideale preparare un risotto alle fragole. Un primo piatto che unisce la dolcezza delle fragole alla cremosità del riso, creando un contrasto di sapori e colori sorprendente. È la pietanza ideale per una cena romantica a lume di candela. La sua preparazione è molto semplice e si realizza davvero in pochi minuti.

Per completare una cena a lume di candela è possibile puntare su una variante del classico tiramisù, ossia a base di fragole. Per realizzarlo ci vorrà davvero pochissimo tempo.

Di seguito approfondiamo le indicazioni di entrambe le ricette.

Ingredienti

320 g di riso per risotto

un litro di brodo vegetale

una cipolla

100 g di burro

100 g di parmigiano grattugiato

400 g di fragole

una bicchiere di vino bianco

Sale e pepe nero q.b.

Procedimento

Per prima cosa prendete una pentola e fate soffriggere la cipolla tritata con il burro fino a quando non sarà morbida. Aggiungete il riso e fatelo tostare per 2-3 minuti, mescolando costantemente. Successivamente, sfumate il sito con il vino bianco e lasciate evaporare l'alcol. Terminato questo passaggio, potete iniziare ad aggiungere il brodo, un mestolo alla volta, mescolando costantemente e lasciando che il liquido sia assorbito prima di aggiungere il mestolo successivo.

A metà cottura, aggiungere le fragole tagliate a pezzetti. Continuare a mescolare e a regolare di sale e pepe. Quando il riso sarà cotto ma ancora al dente, togliere dal fuoco e mantecare con il parmigiano grattugiato e infine servite caldo. Il risotto alle fragole è un piatto prettamente estivo molto versatile che si può personalizzare a piacere.

Ad esempio, è possibile sostituire le fragole con altri frutti di bosco come lamponi o mirtilli per creare una variante diversa ma altrettanto deliziosa. Inoltre, si può utilizzare il riso integrale per una versione più salutare o anche il riso rosso per un colore ancora più accattivante.

Tiramisù alle fragole: gli ingredienti

Per completare una cena a lume di candela è possibile scegliere un tiramisù alle fragole. Si tratta di una variante del tradizionale dessert al cucchiaio, adatto alla stagione estiva, ma non solo.

250 g di fragole

500 g di mascarpone

4 uova

100 g di zucchero

un bicchiere di liquore alla fragola (opzionale)

200 g di savoiardi

un tazza di caffè espresso

Cacao amaro in polvere q.b.

La ricetta è identica alla versione classica, solo che in aggiunta ci sono anche le fragole.

Preparazione

Basterà separare i tuorli dagli albumi delle uova e montare i tuorli con lo zucchero e unire il mascarpone. Successivamente, montate anche gli albumi a neve ferma e uniteli al composto di tuorli e mascarpone.

Alternate strati di savoiardi imbevuti nel caffè espresso e crema al mascarpone in una pirofila. Cospargete con fragole tagliate a pezzetti e spolverate con cacao amaro in polvere. Coprite il dessert e mettete in frigorifero per almeno tre ore o per tutta la notte. Poi sarà possibile servirlo.