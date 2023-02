Per realizzare ottimi piatti in cucina servono ingredienti di qualità, passione e tanta fantasia. Gli spiedini di carne e frutta sono una ricetta salutare e gustosa. Ideali da proporre come antipasto e ottimi anche da servire come piatto unico. Di seguito scopriremo quali sono gli ingredienti utili e la procedura per realizzare passo dopo passo questa ricetta.

Ingredienti (dosi per quattro persone)

½ kg di carne di agnello;

1 ananas fresco;

½ bicchiere di vino rosso;

½ bicchiere di aceto aromatizzato;

succo di 1 limone;

2 cucchiai di salsa ketchup;

1 cucchiaino di senape;

origano;

1 cucchiaino di menta tritata;

2 spicchi di aglio;

olio;

sale;

2 rognoni di vitello;

100 g di bacon;

12 prugne secche;

strutto;

sale;

pepe;

400 g di filetto;

1 ananas;

½ tazza di salsa di soia;

2 cucchiai di sherry;

1 cipolla tritata;

1 cucchiaino di zenzero;

1 cucchiaino di melassa;

400 g di lonza;

3 mele anurke;

12 prugne secche.

Preparazione

Esistono diverse combinazioni possibili di frutta e verdura.

Per realizzare gli spiedini di agnello e ananas è necessario sbucciare e affettare l’ananas, raccogliendo il succo in una ciotola. In seguito unire il vino, l’aceto, il succo di limone, la salsa ketchup, la senape, l’origano, la menta, l’aglio, l’olio e il sale. Ananas e carne vanno tagliati a pezzi di circa 3 centimetri ed entrambi vanno messi per una notte intera nella marinata. Alternare carne e ananas sugli spiedini, e cucinare a fuoco basso bagnandoli con la marinata.

Per realizzare invece gli spiedini di rognone e prugne bisogna lavare la carne in acqua e aceto, e in seguito sciacquarla sotto l'acqua corrente. Va affettata non troppo sottilmente. In seguito snocciolare le prugne, precedentemente tenute a bagno in acqua tiepida.

Avvolgerle in fettine di pancetta e alternarle alla carne sullo spiedino. Spennellare con lo strutto e cuocere a fuoco moderato.

Per preparare gli spiedini con manzo e ananas è necessario preparare una marinata con sherry, soia, cipolla tritata, zenzero, melassa e sale. Immergere la carne tagliata a dadini di circa 3 centimetri e lasciarla a riposo una notte.

Al momento di cucinare colare la carne e alternarla all’ananas sugli spiedini. In questo caso cuocere a fuoco vivace, girando continuamente per rosolare in modo uniforme.

L'ultima versione con frutta e carne è quella degli spiedini sardi. Snocciolare le prugne dopo averle tenute in ammollo in acqua tiepida. Sbucciare le mele, tagliarle a dadi e tagliare anche la carne. Alternare mele e carne con le prugne sugli spiedini. Infine spennellare di olio e cuocere per 10 minuti.