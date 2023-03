Gli gnocchi ai quattro formaggi sono un piatto classico della tradizione italiana, ideale per gli amanti del formaggio e per chi cerca un primo piatto ricco e cremoso. La preparazione degli gnocchi richiede pochi ingredienti ma molta cura, in modo da ottenere una ricetta perfetta.

Ingredienti:

500g di patate

150g di farina

1 uovo

Sale q.b.

Pepe q.b.

Noce moscata q.b.

50g di burro

50g di gorgonzola

50g di fontina

50g di parmigiano reggiano

50g di pecorino romano

Latte q.b.

Preparazione:

Per preparare gli gnocchi ai quattro formaggi, iniziate dalla cottura delle patate.

Pulite le patate e lessatele in acqua bollente per circa 30-40 minuti, finché non saranno tenere. Scolate le patate e sbucciale ancora calde. Schiacciatele con uno schiacciapatate o un passaverdure fino ad ottenere un purè omogeneo e privo di grumi. Aggiungete la farina al purè di patate, l'uovo, il sale, il pepe e la noce moscata. Mescolate bene fino ad ottenere un impasto omogeneo, morbido e compatto. Prendete una porzione di impasto e formate un cilindro spesso circa 2 centimetri. Tagliate l'impasto in pezzi di circa 2 cm di lunghezza e schiacciate ciascun pezzo con i rebbi di una forchetta, in modo da ottenere la tipica forma degli gnocchi .In una pentola capiente, fate bollire abbondante acqua salata.

Immergete gli gnocchi nell'acqua bollente e attendete che salgano a galla. Quando saranno in superficie, prelevate gli gnocchi con una schiumarola e adagiateli su un piatto. In una padella, fate sciogliere il burro a fuoco basso. Aggiungete i quattro formaggi tagliati a cubetti e mescolate fino a che si saranno sciolti completamente.

Aggiungete un po' di latte, fino ad ottenere una salsa densa e cremosa. Aggiungete gli gnocchi alla padella con la salsa di formaggio e mescolate delicatamente con un cucchiaio di legno, in modo da insaporire bene gli gnocchi. Fate riposare gli gnocchi ai quattro formaggi per qualche minuto, in modo che si amalgamino bene con la salsa e i sapori si mescolino tra loro.

Servite i vostri gnocchi ben caldi, decorando con una spolverata di pepe nero e qualche foglia di timo fresco.

Gli gnocchi ai quattro formaggi sono un piatto completo e sostanzioso, perfetto per una cena in compagnia o per una serata speciale. Si tratta di una pietanza versatile che si presta a diverse varianti e personalizzazioni, in base ai gusti e alle preferenze Ecco alcune idee per personalizzare la ricetta.

Varianti: