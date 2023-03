In gastronomia di solite creme sono dolci al cucchiaio, ma ci possono essere anche delle preparazioni salate assemblate con l'aggiunta di panna oppure latte. Le creme salate spesso hanno come base delle verdure fresche di stagione o anche surgelate. Alcune vengono chiamate impropriamente salse vellutate. Di solito le vellutate hanno un fondo bianco detto Roux, al quale poi vengono aggiunti diversi altri ingredienti. La parola salsa deriva dal latino femminile "Salsus "che vuol dire salato, o sale. Infatti questi tipi di preparazione sono molto antichi e conosciuti anche come le basi della cucina moderna.

La crema di spinaci si può anche proporre come una zuppa, calda per una cena tra conoscenti di vecchia data oppure anche come un aprisce cena. Accompagnata con delle fette di pane croccati, può davvero essere un salva - cena molto stuzzicante. Questa pietanza può essere anche congelata in piccoli contenitori da freezer e conservata, poi essere decongelata quando serve e servita. Manterrà inalterata il suo gusto e sapore. Con questa leccornia è facile abbinare un vino bianco ferma come : Brindisi Doc oppure con un Capri Bianco. Questi elisir con i loro tannini morbidi riusciranno ad esaltare la sapidità di questa ricetta esaltando gli spinaci. Di questa leccornia ne esistono parecchie varianti.

Qui di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire e più gustosa.

Ingredienti

Quantitativi per 6 persone

Tempo di preparazione 15 minuti

Tempo di cottura 25 minuti

3 cucchiai di olio

1 cipolla finemente tritata

1 spicchio di aglio schiacciato

225 gr di spinaci freschi oppure decongelati e tritati

3 cucchiai di farina

6 dl di brodo di pollo

3 dl di latte tiepido

pepe nero macinato

1 cucchiaio di noce moscata grattugiata

1/2 limon

Per guarnire

6 cucchiai di panna densa

25 gr di pinoli leggermente tostati

Preparazione

Per prima cosa scaldare l'olio, unire la cipolla e l'aglio.

Soffriggere per 3 - 4 minuti quindi aggiungere gli spinaci e mescolare bene. Spolverizzare di farina, mescolando accuratamente, per un minuto, per cuocere la farina. Aggiungere il brodo e il latte e portare a bollore. Cuocere dolcemente per 20 minuti, mescolando ogni tanto finché la zuppa comincia ad addensarsi. Toglierla dal fuoco e lasciarla raffreddare.

Versare la zuppa nel frullatore e ridurla in crema. Se la zuppa fosse troppo densa aggiungere altro latte bollente. Riscaldarla nuovamente e unire la noce moscata e il pepe. Versarla nelle tazze da brodo e aggiungere qualche goccia di succo di limone. Per guarnire versare al centro di ogni tazza un cucchiaio di panna e rimuoverla con il cucchiaino in modo da formare una virgola, aggiungere infine i pinoli tostati e servire subito.