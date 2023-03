I Dorayaki di Doraemon sono un tipo di dolce giapponese ispirato al personaggio dei fumetti e delle serie televisive nipponiche. Questi dolci consistono in due pancake soffici e leggeri, fatti con farina, uova, zucchero e acqua, uniti da una farcitura dolce al centro. In genere la farcitura tradizionale è a base di pasta dolce di fagioli azuki, ma nei Dorayaki di Doraemon la farcitura è al cioccolato.

I Dorayaki sono diventati molto famosi in Giappone grazie alla popolarità del personaggio di Doraemon, un gatto robotico proveniente dal futuro. Nel cartone animato, Doraemon ama mangiare i Dorayaki e spesso li usa come esca per attirare il protagonista Nobita in avventure fantastiche.

Oltre alla farcitura al cioccolato, ci sono anche altre varianti di Dorayaki, come quelle con farcitura alla crema di latte o alla fragola. Questi dolci sono spesso venduti in confezioni singole o in scatole di varie dimensioni, come souvenir o snack per bambini, ma possono essere realizzati facilmente anche in casa per una merenda in compagnia.

In Giappone, la ricetta dei Dorayaki di Doraemon è diventata un'icona della cultura popolare, ed è molto amata da grandi e piccini. Oltre alla loro deliziosa bontà, questi dolci rappresentano un'importante parte della cultura culinaria e dei valori tradizionali giapponesi.

Ingredienti

Due uova

100 g di zucchero

200 g di farina 00

Un cucchiaino di lievito in polvere

150 ml di acqua

Nutella

Olio di semi di girasole per la cottura

Procedimento

In una ciotola si devono sbattere le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto spumoso e omogeneo.

Aggiungete la farina setacciata e il lievito e mescolate il tutto con una frusta a mano o con un mixer a bassa velocità, fino a quando gli ingredienti si saranno amalgamati bene. A questo punto è necessario aggiungere l'acqua a filo, mescolando delicatamente con una spatola, fino ad ottenere un impasto liscio e senza grumi.

Coprite la ciotola con un panno e lasciate riposare l'impasto per circa 30 minuti a temperatura ambiente. Riscaldate una padella antiaderente leggermente unta con l'olio di semi di girasole a fuoco medio-basso. Con l'aiuto di un cucchiaio, prendete una piccola quantità di impasto e versatela sulla padella formando dei cerchi di circa 7-8 cm di diametro.

Fate cuocere i pancake per circa 2-3 minuti per lato, fino a quando saranno dorati e ben cotti. Ripetete l'operazione fino ad esaurimento dell'impasto. Una volta cotti i pancake, farciteli con una generosa quantità di nutella e chiudeteli formando un sandwich.

Servite i dorayaki alla nutella ancora caldi o a temperatura ambiente.

Consigli