Le linguine allo scoglio sono un classico della cucina italiana, amate per il loro sapore fresco di mare e per la facilità di preparazione. Questo piatto prevede l'utilizzo di frutti di mare misti, come cozze, vongole e calamari, che vengono uniti alla pasta per creare una pasta ricca e gustosa. Tale ricetta non è complessa e consiste in pochissimi passaggi, quello più importante è lavare bene il pesce sotto l'acqua corrente.

Si tratta della pietanza ideale per una cena o un pranzo in compagnia. Di seguito elencheremo tutti i passaggi per la sua preparazione.

Ingredienti

400 g di linguine

500 g di frutti di mare misti (cozze, vongole, calamari, gamberi)

400 g di pomodori pelati

2 spicchi d'aglio

1 peperoncino piccante

Prezzemolo fresco

Olio extravergine di oliva

Sale

Procedimento

Per prima cosa, pulite i frutti di mare eliminando eventuali impurità e lavateli accuratamente sotto l'acqua corrente. Successivamente mettete a scaldare una pentola di acqua salata per cuocere le linguine. Nel frattempo, in una padella capiente, fate soffriggere l'aglio in un po' di olio extravergine di oliva insieme a un peperoncino piccante tritato. Aggiungete i frutti di mare nella padella e fate cuocere fino a quando non si aprono le valve delle cozze e delle vongole. A questo punto, aggiungete i pomodori pelati tagliati a cubetti e fate cuocere per alcuni minuti finché il sugo non si è addensato.

Aggiungete quindi il prezzemolo tritato e spegnete il fuoco. Quando l'acqua per le linguine bolle, aggiungete la pasta e fate cuocere fino a quando non è al dente. Scolate le linguine e trasferitele nella padella con il sugo di frutti di mare, mescolando delicatamente per unire il tutto. Fate saltare la pasta per un paio di minuti, in modo che si insaporisca bene con il sugo e i frutti di mare.

Infine, servite le linguine allo scoglio calde, guarnite con un po' di prezzemolo fresco tritato e peperoncino piccante a piacere.

Le linguine allo scoglio sono un piatto semplice e gustoso che può essere arricchito con l'aggiunta di altri ingredienti a piacere, come pomodorini freschi o peperoncini freschi. Inoltre, questo piatto è perfetto per chi ama i sapori di mare e desidera preparare una cena semplice ma deliziosa per la propria famiglia o per gli amici.

Varianti