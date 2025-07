Nei prossimi episodi della serie turca La notte nel cuore, un colpo di scena svelerà il doloroso passato di Sumru: la donna ammetterà di aver abbandonato i suoi figli. Intanto Melek, disperata, scoprirà di aspettare un bambino da Cihan, che la respingerà inaspettatamente.

Melek scopre di essere incinta, ma si ritrova sola

Le nuove puntate de La notte nel cuore porteranno in scena eventi di grande intensità emotiva, destinati a cambiare per sempre il destino dei personaggi principali. Melek si ritroverà a fare i conti con una notizia inattesa che la destabilizzerà completamente: scoprirà di essere incinta.

Dopo aver avvertito un malessere mentre si trova ai fornelli, correrà in farmacia per acquistare un test di gravidanza. Il risultato sarà positivo e la giovane, confusa e sconvolta, non saprà come gestire una verità così grande. Senza un compagno accanto e senza poter contare su nessuno, Melek si troverà da sola, costretta a custodire un segreto che le pesa addosso come un macigno. Il padre del bambino è Cihan, l’uomo che ha amato sinceramente e che ora, però, la accusa di averlo ingannato. Nel tentativo di parlargli, Melek verrà respinta: Cihan non le crederà e le rivolgerà parole cariche di rabbia. Lei, profondamente delusa, scapperà via con le lacrime agli occhi e si ritroverà sul ciglio di un dirupo, mentre si stringe il ventre, sopraffatta dal senso di colpa e dalla paura per il futuro.

Cihan fa aggredire Nou

A complicare ancora di più la situazione, il fratello di Melek, Nou, verrà assalito dagli uomini di Cihan dopo aver aiutato Sevilai a fuggire. Quando Melek lo ritroverà a casa ridotto in condizioni critiche, il dolore si trasformerà in rabbia. Deciderà così di recarsi alla villa dei Sansalan e affrontare Cihan a viso aperto, accusandolo senza giri di parole. Ma l’uomo, invece di assumersi le sue responsabilità, reagirà con arroganza, ribadendo le accuse contro di lei. In quel momento, Melek perderà il controllo. Con gli occhi pieni di lacrime e il cuore spezzato, tirerà fuori un'arma fa fuoco e lo colpirà. Il colpo raggiungerà Cihan proprio mentre lei stava per rivelargli che il bambino che porta in grembo è suo.

Sumru confessa la verità riguardo ai suoi figli

Intanto, un’altra verità sconvolgente verrà a galla durante una riunione familiare convocata da Hikmet. In mezzo agli sguardi sbigottiti, verrà rivelato che Melek e Nou non sono ospiti qualunque, ma i figli biologici di Sumru. La donna, messa alle strette, non potrà più nascondersi. Tra le lacrime, ammetterà ciò che ha tenuto segreto per decenni: quando era un'insegnante ad Aksu, rimase incinta dopo aver fatto l'amore con Halil, il padre biologico dei gemelli. In preda al panico, decise di nascondere la gravidanza e di abbandonare i bambini. Una scelta disperata, dettata dalla paura e dalla solitudine, che oggi è tornata a perseguitarla. La confessione getterà nel caos non solo Melek e Nou, ma anche l’intera famiglia Sansalan, che si ritroverà improvvisamente a fare i conti con un passato che nessuno aveva mai osato immaginare.

Sevilai e Cihan si sono sposati per volere della famiglia

Intanto, nelle puntate andate in onda di recente, Sevilai e Cihan si sono sposati per salvare la famiglia dalla bancarotta assicurata. In particolare, Cihan ha promesso al padre che lo avrebbe aiutato a saldare i suoi debiti sposando la figlia adottiva di Hikmet, appartenente, da parte di padre, a una famiglia molto ricca.