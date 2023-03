Le orecchiette con i broccoli sono un piatto tipico della cucina pugliese, apprezzato in tutta Italia per il suo sapore rustico e genuino. Si tratta di un primo piatto semplice ma dal gusto inconfondibile, in cui la dolcezza dei broccoli si sposa perfettamente con la pasta.

Per preparare le orecchiette con i broccoli occorrono pochi ingredienti, ma la scelta di quelli giusti è fondamentale per ottenere un piatto perfetto; di seguito approfondiamo la ricetta per realizzarle.

Ingredienti

400 gr di orecchiette

500 gr di broccoli

due spicchi di aglio

Olio extravergine d'oliva

Peperoncino

Sale

Per iniziare occorre lavare accuratamente i broccoli, eliminare le parti più dure e tagliarli a piccoli pezzi.

In una pentola abbastanza grande, fate bollire abbondante acqua salata e cuocere i broccoli per circa 15 minuti, fino a quando saranno morbidi. A questo punto, scolateli e conservate l'acqua di cottura. In una padella, fate soffriggere l'aglio con un po' di olio extravergine d'oliva e un peperoncino piccante. Aggiungete i broccoli e fateli saltare in padella per qualche minuto, fino a quando saranno ben insaporiti. A questo punto, aggiungete l'acqua di cottura dei broccoli nella padella e farla bollire. Aggiungete le orecchiette nella padella e fatele cuocere per il tempo indicato sulla confezione, girandole spesso per evitare che si attacchino al fondo. Quando le orecchiette saranno al dente, spegnete il fuoco e servite subito.

Le orecchiette con i broccoli sono un piatto versatile e possono essere arricchite con altri ingredienti, come ad esempio delle acciughe sott'olio o dei cubetti di pancetta. Inoltre, è possibile sostituire i broccoli con altre verdure di stagione, come le cime di rapa o i cavolfiori. La scelta del vino da abbinare a questo piatto dipende dalle preferenze personali, ma generalmente si consiglia un vino bianco fresco e fruttato, come un Vermentino di Sardegna o un Soave.

Varianti da provare

Queste orecchiette possono avere diverse varianti:

con broccoli e salsiccia: aggiungere della salsiccia tagliata a cubetti alla padella insieme ai broccoli, ideali per ottenere un piatto ancora più gustoso e sostanzioso.

aggiungere della salsiccia tagliata a cubetti alla padella insieme ai broccoli, ideali per ottenere un piatto ancora più gustoso e sostanzioso. con broccoli e pomodori secchi : aggiungere dei pomodori secchi tagliati a pezzi alla padella insieme ai broccoli, ottimi per ottenere un piatto dal sapore più intenso e aromatico.

: aggiungere dei pomodori secchi tagliati a pezzi alla padella insieme ai broccoli, ottimi per ottenere un piatto dal sapore più intenso e aromatico. con broccoli e ricotta salata : cospargere le orecchiette con della ricotta salata grattugiata, perfetti per un tocco di sapidità in più.

: cospargere le orecchiette con della ricotta salata grattugiata, perfetti per un tocco di sapidità in più. con broccoli e acciughe: Aggiungete delle acciughe sott'olio alla padella insieme ai broccoli, ideali per ottenere un piatto dal sapore più intenso e salato.

Inoltre, per rendere il piatto ancora più sano e leggero, è possibile sostituire le orecchiette con della pasta integrale o senza glutine, e aggiungere altre verdure alla padella, come i funghi o le zucchine.