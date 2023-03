Il porro è un ortaggio sano e naturale: è originario della zona mediterranea, probabilmente dal vicino oriente. La sua coltivazione ha antichissima memoria. Gli egizi e i romani lo producevano in grandi quantità e lo consumavano abitualmente. Al giorno d'oggi viene adoperato data la sua grande versatilità in cucina nelle gastronomie di tutto il mondo, soprattutto tra i vegetariani, ma non solo.

La terrina di porri è una ricetta innovativa che unisce appunto questo ortaggio con il formaggio Feta greco, le noci e un po' di Lime.

Si tratta di una ricetta semplice da eseguire, ma va realizzata con le dovute accortezze.

Durante la cottura - infatti - le fette potrebbero sbriciolarsi, per questo è meglio adoperare un coltello molto affilato oppure elettrico per servirla in tavola. A questo piatto può essere abbinato un vino bianco secco fermo, di struttura magra come il Contessa Entellina Doc Sauvignon: le note fruttate di questo elisir apporteranno dolcezza al palato, esaltando il gusto dei porri e del lime.

Di questa ricetta esistono davvero poche varianti, di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire.

Ingredienti

Quantitativi per 6 persone

Tempo di preparazione 25 minuti, più il tempo di raffreddare

Tempo di cottura 10 minuti

15 porri mondati

sale e pepe nero macinati

175 gr di Feta ( formaggio greco)

75 gr di gherigli di noci divisi a metà

1/2 dl di olio di oliva extra vergine

tre cucchiai di olio di noci

succo di un lime

fette di lime per guarnire

Preparazione

Per prima cosa bisogna mondare i porri, scartando le foglie verde scuro e tagliandoli in modo da poterli disporre in lungo in una teglia rettangolare oppure in una terrina da 900 grammi.

Occorre poi lessarli in acqua salata finché saranno cotti al dente, in modo che possano conservare il colore verde brillante.

Si deve poi tuffarli in acqua fredda per raffreddarli rapidamente, quindi occorre scolarli e asciugarli bene in un canovaccio; disporli poi per lungo in una terrina. Sistemare gli strati di porri cotti, ponendo i tronchesi testa a coda.

Appoggiare sopra ai porri un foglio di carta da forno. Sovrapporre alla carta un pezzo di cartone rigido e appoggiare sopra un peso per pressare bene il composto. Mettere nel frigo tutta la notte.

Il giorno seguente è possibile sfornare la terrina di porri e con un coltello ben affilato va tagliata in sei fette. Per servire occorre guarnire ogni fetta con un po' di Feta e con le noci. Mescolare i due tipi di olio con il succo di lime, aggiungere sale e pepe. Si può versare poi il condimento sulle fette di porri e guarnire a piacere con delle fette sempre di lime.