L'anatra fritta alla cinese è un delizioso secondo piatto realizzato secondo una frittura particolare, che consiste nel friggere gli ingredienti nell'olio, continuando poi la cottura nel brodo e con altro olio. Questa tecnica si chiama frittura in due tempi ed è stata adoperata dal popolo cinese sin dai tempi della dinastia Hang intorno al 220 dopo Cristo. Ma è solo nel ventesimo secolo che si è diffusa in tutto il mondo e soprattutto in occidente: ricorda vagamente la cottura al salto inglese.

Questa ricetta è semplice, molto saporita e facile da realizzare in pochi minuti.

È basilare però che la padella sia ben calda: una cottura troppo lenta infatti darebbe come risultato uno stufato molto molliccio e poco consistente. Per accompagnare l'anatra occorre un vino elegante ben strutturato come il Nebbiolo di Valtellina. I tannini morbidi di questo magico elisir esalteranno il gusto della carne, rendendola più gradevole al palato.

Di questa ricetta esistono davvero poche varianti, di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire e di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per quattro persone

Tempo di preparazione 5 minuti

Tempo di cottura 8 - 10 minuti

Quattro cucchiai di olio

Un uovo sbattuto

25 grammi di mandorle pelate

225 grammi di petto d'anatra tagliato a strisce sottili

Due spicchi di aglio schiacciati

Due cm e mezzo di radice di zenzero a pezzettini

Due cucchiai di brodo di pollo

Due cipolline novelle finemente affettate

100 grammi di soia

100 grammi di cavolo cinese affettato finemente

sale e pepe nero macinato

Preparazione

Per prima cosa occorre riscaldare l'olio in una padella.

Bisogna poi versarvi l'uovo e farlo cuocere, mescolando rapidamente, finché si addensa. Scolarlo con il recipiente con la schiumarola, metterlo a scolare su un foglio di carta e poi tagliarlo a pezzetti.

Far soffriggere nella padella le mandorle e metterle a scolare. Far dorare le strisce di petto d'anatra e metterle su un piatto per per raccoglierne il sugo.

Bisogna poi mettere nella padella l'aglio e lo zenzero. Mescolare per 30 secondi e poi aggiungere il brodo, facendo attenzione agli eventuali schizzi. E quando il brodo bolle, aggiungere le cipolle subito dopo, la soia e il cavolo. Far cuocere finché si inteneriscono, mescolando. Rimettere quindi l'anatra in una padella e condire con abbondante sale e pepe nero macinato. Bisogna infine mettere la frittura in una zuppiera, cospargerla con le mandorle e servirla.