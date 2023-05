Lo stufato di prosciutto affumicato è una ricetta tipicamente inglese non molto conosciuta. Si narra che la sua invenzione sia avvenuta nel lontano 1786 a opera di un cuoco inglese che serviva la corona di Re Giorgio III. La ricetta venne poi modificata con l'aggiunta di sciroppo di melassa nera negli Stati Uniti, successivamente vennero aggiunti pure il pomodoro e l'alloro.

Oggi i grandi gourmet ne apprezzano la sua genuinità: questo piatto è infatti composto da pochi semplici ingredienti ma sapientemente bilanciati.

È ottimo abbinarvi un Ribolla Gialla, un vino autoctono friulano dall'aroma floreale e delicato che esalterà il gusto sapido della carne e saporito dei fagioli.

Di questa ricetta esistono davvero poche varianti, di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire ma di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per 6 - 8 persone

Tempo di preparazione 5 minuti, più il tempo per l'ammollo

Tempo di cottura 3 - 4 ore

450 gr di fagioli bianche di Spagna secchi, tenuti in ammollo per una notte intera

50 gr di burro

450 gr di prosciutto affumicato tagliato a fettine di 6 mm circa

1 cipolla grossa tagliata a fette grosse

2 spicchi di aglio schiacciati

2 cucchiai di sciroppo di melassa nera

2 cucchiai di senape di Digione

3 cucchiai di passato di pomodoro

1 cucchiaio di miele chiaro (per esempio di acacia)

3 foglie di alloro

Preparazione

Per prima cosa occorre preriscaldare il forno a 150 gradi.

Scolare i fagioli e metterli in un largo tegame dal doppio fondo e coprire con acqua fredda. Portare poi lentamente a ebollizione e far cuocere, a fuoco lento, per poco più di un'ora, finché i fagioli diventeranno abbastanza teneri.

Far sciogliere 25 grammi di burro in una padella e aggiungere un po' alla volta i pezzi di prosciutto.

Farli soffriggere per 2 - 3 minuti finché non si saranno dorati. Disporli poi in una larga casseruola.

Si deve poi far soffriggere nel rimanente burro la cipolla e l'aglio, finché si ammorbidiscono e si dorano un po' e aggiungere il soffritto al prosciutto in casseruola. Scolare i fagioli e aggiungerli per ultimi, tenendo da parte il liquido di cottura.

Versare nel liquido lo sciroppo di melassa, la senape, il passato di pomodoro e il miele e mescolare. Tutto questo composto va poi versato sui fagioli. Mescolare di nuovo e aggiungere l'alloro.

Coprire e infornare per due ore abbondanti, aggiungendo se necessario altra acqua bollente per ottenere uno stufato tenero. Servire ben caldo.