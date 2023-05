Un dolce francese molto apprezzato per il suo gusto e per l'eleganza è la bavarese.

Di seguito proponiamo le ricette di tre varianti della raffinata bavarese ideali per chi ama i frutti rossi: la bavarese ai lamponi, quella alle ciliegie e quella alle fragole.

Bavarese ai lamponi

I lamponi sono dei frutti ricchi di proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Sembra che siano stati gli antichi romani a diffonderli in Europa.

Ingredienti per 8 persone:

450 g. di lamponi

300 g. di yogurt bianco

150 g. di zucchero di canna

gelatina q.b

6 uova

1 limone

Preparazione:

Lavoriamo i tuorli d'uovo con lo zucchero fino a quando saranno addensati e di colore giallo limone.

Conserviamo 5 o 6 lamponi tra i più belli per dopo e frulliamo gli altri, mettiamo la gelatina nel succo di limone in un pentolino sul fuoco basso, poi lasciamo intiepidire e uniamo quanto ottenuto ai tuorli, aggiungiamo anche lo yogurt.

Ora lavoriamo i bianchi a neve molto densa e incorporiamoli delicatamente al composto servendoci di una spatola di gomma muovendola dal basso verso l'alto. Versiamo quanto ottenuto in uno stampo e teniamo in frigorifero per 4-5 ore, dopodiché sformiamo il dolce decorandolo con i lamponi che avevamo tenuto da parte.

La bavarese alle ciliegie

Questo frutto originario dell'Asia contiene vitamina C, potassio e sostanze antiossidanti.

Ingredienti per 4 persone:

500 g. di ciliegie

20 dl di panna da montare

50 g. di zucchero a velo

1 bicchiere di maraschino

gelatina q.b

1/2 bustina di vanillina

2 pesche

3 cucchiai di zucchero semolato

foglioline di menta q.b

Procedura:

Mettiamo la gelatina a sciogliere con il maraschino in un pentolino che mettiamo sul fuoco basso.

Lavoriamo la panna con zucchero a velo e vanillina, aggiungiamo le ciliegie snocciolate e la gelatina, versiamo il composto in uno stampo ad anello e mettiamolo in frigo per almeno 4 ore.

Ora prepariamo uno sciroppo mischiando 2 cucchiai di zucchero semolato e 1 di acqua, andiamo a immergervi le pesche tagliate a spicchi, facciamole caramellare e aggiungiamo lo zucchero rimanente.

Quando la bavarese si è rappresa, immergiamo lo stampo un momento in acqua calda e sformiamo il dolce, al centro mettiamo le ciliegie tenute da parte e sul contorno decoriamo con delle fettine di pesche caramellate e qualche fogliolina di menta.

Ricetta della bavarese alle fragole

Le fragole contengono vitamina C, acido folico e hanno anche proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.

Ingredienti per 6 persone:

6 tuorli d'uovo

200 g. di zucchero

3/8 di litro di latte

2 cucchiai di gelatina in polvere

un pizzico d'estratto di vaniglia

500 g. di fragole + qualcuna per guarire

150 g. di pesche

150 g. di ananas sciroppato

3 cucchiai di kirsch

1/4 di litro di panna da montare

zucchero a velo q.b

Procedura:

Lavoriamo i tuorli con lo zucchero, aggiungiamo il latte tiepido e trasferiamo la crema appena ottenuta in un tegame che andiamo a mettere sulla fiamma bassa mescolando senza far bollire. Togliamo dal fuoco e aggiungiamo l'estratto di vaniglia e la gelatina precedentemente ammorbidita in 1 dl di acqua fredda per una decina di minuti. Mescoliamo per far sciogliere la gelatina e lasciamo raffreddare evitando che indurisca.

Affettiamo 350 grammi di fragole e tagliamo le rimanenti a dadini insieme ad ananas e pesche. Passiamo le fragole nel passaverdura e aggiungiamo a quanto ottenuto i dadini di frutta e il kirsch. Quando la crema si sarà raffreddata, andiamo ad aggiungerla al composto di frutta servendoci di una spatola di gomma.

Lavoriamo la panna e uniamola alla crema senza smontarla e versiamo il composto in uno stampo decorativo dalla capacità di due litri (per evitare che si formino dei vuoti d'aria possiamo battere leggermente lo stampo contro una superficie dura). Copriamo la bavarese con la pellicola per alimenti e lasciamola raffreddare in frigo per un minimo di 4 ore, se abbiamo tempo lasciamola pure tutta la notte.

A questo punto possiamo sformare la bavarese guarnendola con le fragole che avremo glassato immergendole in un po' di acqua con dello zucchero a velo sciolto dentro.