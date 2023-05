Il maiale con salsa alla senape è una ricetta che viene realizzata per con un delicato filetto di maiale tagliato in piccole bistecche. Questa delicata pietanza ha origini che risalgono alla fine dell'Ottocento, a seguito dell'invenzione della salsa senape.

In Inghilterra la senape viene chiamata" Mustard", ossia la mostarda, che si ottiene mescolando senape bruna, senape bianca e Curcuma: essa ha la caratteristica di essere più forte di quella francese. Nel mondo anglosassone la senape è adoperata in vari piatti e in particolare per svariati tipi di carne, non soltanto sul maiale.

Tale salsa - in questa specifica ricetta - contribuisce a rendere la carne più tenera e sugosa. Questa è diventata al giorno d'oggi è una pietanza diffusa e ampiamente degustata anche negli Stati Uniti

Un vino rosso del Veneto può essere l'ideale per accompagnare questo piatto perché nella maggior parte non sono troppo complessi creando un abbinamento davvero inebriante, ma anche un Syrah Toscano può essere un'ottima soluzione per assaporare al meglio la succulenta carne di questa pietanza.

Di questa ricetta esistono davvero poche varianti, di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire e gustosa.

Gli ingredienti

Quantitativi per quattro persone

Tempo di cottura 20 minuti

15 grammi di burro

un cucchiaio di olio

500 grammi di filetto di maiale tagliato in piccole bistecche alte 2 centimetri e mezzo

due dl scarsi di vino bianco secco

un dl e mezzo di panna fresca da cucina

due cucchiai di senape in grani

sale e pepe nero macinato

La preparazione

Per prima cosa bisogna togliere la membrana che riveste il pezzo di filetto di maiale intero e tagliarlo a fette tonde, spesse e sottili, oppure in diagonale per ottenere delle bistecche.

Si deve poi scaldare dell'olio e del burro in una padella dal fondo spesso: quando il burro comincia a fare schiuma, è il momento di far saltare la carne un minuto per parte. Occorre poi abbassare il fuoco e lasciare cuocere per altri 10 minuti. Disporre la carne su un piatto da portata e tenerla in caldo. Alzare nuovamente la fiamma e aggiungere al sugo di cottura il vino e diluirlo mescolando con una spatola di legno.

Far ridurre il liquido a un cucchiaio (per circa 10 minuti), unire la panna e la senape, sale e pepe. A questo punto si deve lasciar sobbollire brevemente il tutto e quindi versare la salsa sulla carne: è ideale servire subito.