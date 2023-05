La ciorba turca è una zuppa acida e saporita diffusa in tutta la Turchia e nei paesi limitrofi, come la Romania e la Bulgaria. Questa zuppa viene spesso preparata dai protagonisti della soap Terra amara, ma prepararla in casa è davvero molto semplice: perché non provare a realizzare questa ricetta anche in Italia?

Una delle caratteristiche principali di questa pietanza è l'acidità data dall'utilizzo di ingredienti come il limone, il borsch (una bevanda acida a base di barbabietola fermentata) o il siero di latte acido. Solitamente viene preparata con carne, verdure e spezie.

Ingredienti:

500 g di manzo o agnello (preferibilmente con osso)

2 litri di acqua

2 carote

1 cipolla

1 peperone rosso

2 pomodori

1 patata

2 cucchiai di concentrato di pomodoro

1 cucchiaino di paprika

1/2 cucchiaino di pepe nero

2 foglie di alloro

1 tazza di yogurt greco

2 uova

2 cucchiai di farina

sale

succo di limone

Procedimento

Per prima cosa preparate il brodo di carne. In una pentola capiente mettete la carne (con osso se possibile) e coprite con 2 litri di acqua fredda. Portate a ebollizione, abbassate la fiamma e lasciate sobbollire per circa 1 ora e mezza, schiumando di tanto in tanto. Aggiungete le foglie di alloro e un pizzico di sale. Mentre la carne cuoce, lavate e tagliate a cubetti le carote, la cipolla, il peperone e i pomodori.

Tagliate anche la patata a cubetti e aggiungetela al brodo di carne circa 30 minuti prima della fine della cottura. In una ciotola mescolate il concentrato di pomodoro con la paprika, il pepe nero e un pizzico di sale. Aggiungete 1 tazza di acqua calda e mescolate fino a ottenere un composto omogeneo. Aggiungete il composto di pomodoro e spezie alla zuppa, e lasciate cuocere per circa un quarto d'ora.

Successivamente preparate la "crema acida": in una ciotola sbattete le uova con lo yogurt e la farina, fino a ottenere una crema omogenea. Quando la zuppa sarà pronta, togliete la carne dalla pentola e sfilacciatela con le mani. Rimettete la carne nella pentola e versate la crema acida a filo, mescolando delicatamente. Infine spegnete il fuoco e aggiungete il succo di limone, regolando di sale e pepe se necessario.

Accompagnata la vostra ciorba turca con del pane e qualche foglia di menta per dare un tocco di freschezza.

Varianti

La ciorba è un piatto molto versatile, che può essere preparato a seconda dei gusti personali e delle tradizioni culinarie locali. A tal proposito di seguito vi mostreremo qualche variante.