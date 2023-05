Il granchio "vestito" è un'ottima ricetta di mare, a base di granchio lessato e condito con pochi semplici ingredienti, ma di sicuro effetto. Questo piatto - ottimo per una cena importante e in particolare per gli amanti del pesce - ha origini antiche, probabilmente risalente ai tempi degli antichi romani. Dopo il diciottesimo secolo vi è stata aggiunta anche la maionese.

Con questa leccornia è ideale abbinare un vino bianco secco come un Montecarlo Doc bianco: i tannini morbidi di questo elisir esalteranno il pesce donando leggerezza al palato.

Di questo delizioso miscuglio di sapori esistono davvero parecchie varianti, di seguito andiamo a proporre la ricetta più semplice da eseguire ma di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per 2 persone

Tempo di preparazione 45 minuti

Tempo di cottura 8 - 10 minuti

un grosso granchio

due cucchiai di maionese

un cucchiaio di succo di limone

due cucchiai di prezzemolo finemente tritato

un uovo sodo

Consigli utili

Per avere una massima resa è consigliabile acquistare un granchio del peso di 700-900 grammi. La polpa che se ne otterrà sarà di 225- 350 grammi, una parte di essa sarà di colore marrone e cremosa, l'altra di colore bianca. Quest'ultima è meno saporita rispetto alla prima, ma è considerata superiore come qualità.

Per un'ottima riuscita del piatto è importante la lessatura: in particolare bisogna immergere i granchi ancora vivi nell'acqua bollente, in pochi secondi assumeranno un colore rosso arancio. Lasciarli lessare nell'acqua bollente per circa otto minuti, poi scolarli e lasciarli raffreddare per circa due ore, prima di lavorarli.

Preparazione

Per prima cosa bisogna cuocere il granchio in acqua bollente salata. Scolarlo e lasciarlo raffreddare. Disporlo poi sul dorso e staccare le chele e le zampe. Pestare zampe e chele in un pestello. Estrarre la polpa del granchio e metterla in una ciotola, dopo averla liberata dalla membrana e dalla cartilagine. Disposto il granchio sul dorso, bisogna premere per separarlo dal guscio.

Togliere il corpo con il "grembiule" e rimuovere i polmoni spugnosi: essi vanno eliminati perché sono velenosi.

Usando un coltellino appuntito, si deve poi estrarre la polpa bianca e metterla in una ciotola. Premere sulla parte della bocca del granchio, rompendosi metterà in evidenza il sacchetto dello stomaco. Togliere la soffice polpa marrone dal guscio. Rompere il bordo interno del guscio che si incrinerà lungo la linea che corre intorno al profilo del granchio. Lavare poi bene il guscio. Mescolare la polpa scura con la maionese e spruzzare quella chiara con il limone. Riempire il centro del guscio con la polpa scura e le due estremità con quella bianca. Infine è possibile decorare il tutto con il prezzemolo tritato.