La segale è un cereale dal gusto intenso, diffuso soprattutto nelle zone temperate e ne esistono due varianti: estiva e invernale. Quest'ultima viene coltivata con successo nell'Europa centrale, perché resiste meglio alla siccità, dando un raccolto migliore. Per secoli questa pianta è stata molto diffusa in particolare in Germania, Danimarca, Finlandia, Norvegia. Se usata infatti sotto forma di sfarinato è ottima per cucinare il pane.

Il pumpernickel è un tradizionale prodotto da forno tedesco. È simile al pane bianco, ma nell'impasto è presente la farina di segale.

In Italia il pane di segale si consuma in particolare in Valtellina, in Piemonte e in Alto Adige. Esso è ottimo per le zuppe, oppure semplicemente degustato con un formaggio a pasta molle tipico della Germania.

La ricetta è semplice da eseguire anche a casa, l'importante è seguire i vari passaggi con attenzione e cura. L'aggiunta del miele nell'impasto conferisce a questo lievitato un gusto particolare che non stona. Si tratta di un alimento semplice e genuino, altamente digeribile e salutare.

Di questo tipo di pane esistono parecchie varianti, di seguito andiamo a riportare la ricetta autentica della Germania.

Ingredienti

Quantitativi per due pagnotte

Tempo di preparazione 15 minuti, più il tempo della lievitazione

Tempo di cottura 45 - 50 minuti

400 grammi di farina di Segale

400 grammi di farina integrale, più quella per spolverizzare

1 cucchiaio di sale

50 gr di burro, più quello per legare la teglia

1/2 cucchiaio di semi di anice

1 cucchiaio di semi di cumino

7 grammi di lievito in polvere

2 cucchiai di miele

1 cucchiaio di melassa scura

1 uovo sbattuto

semi di cumino per spolverizzare le pagnotte

Preparazione

Per prima cosa bisogna preriscaldare il forno a 230 gradi.

Mescolare poi in una ciotola i due tipi di farina con il sale. Incorporare il burro e unire il lievito e i semi di cumini. Sciogliere il miele e la melassa in mezzo litro di acqua e aggiungerli al composto asciutto, mescolando bene e formando poi una palla.

Occorre poi lavorare la pasta per 10 minuti, disporla in una ciotola unta di burro e lasciarla lievitare per un'ora.

Lavorare nuovamente la pasta, e preparare con l'impasto due pagnotte. Disporle su una teglia unta di burro e lasciarle lievitare ancora. Spennellare poi le pagnotte con l'uovo sbattuto, spolverizzarle con semi di cumino e passare in forno per 20 minuti. Infine occorre ridurre la temperatura a 200 gradi e cuocere per altri 20 - 25 minuti.