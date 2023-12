I Petit four sono dei dolcetti di origine francesi molto caratteristici. La leggenda narra che nacquero su impulso di un nobile francese in cerca di piccoli pasticcini per i suoi bambini, che li commissionò a un cuoco parigino.

Essi possono essere decorati con varie glasse: sono ottimi da soli oppure come un entrèe per un pranzo importante, sono ideali nel periodo natalizio ma in realtà adatti a ogni periodo dell'anno. Colorati e divertenti, essi hanno popolato le tavole transalpine per decenni, diventando negli anni '70 una brillante proposta diffusa anche negli Stati Uniti

Un vino passito di Sicilia esalterà la nota dolce di queste prelibatezze, apportando freschezza al palato.

Di questa ricetta esistono davvero poche varianti: di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire, ma di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per 14 dolcetti

Preparazione 1 ora e 25 minuti

Tempo di cottura 20 minuti (più due ore in frigo)

60 gr di farina

30 gr di maizena

tre uova di media grandezza

sale

90 gr di zucchero

un cucchiaio di zucchero vanigliato

Per il ripieno e la copertura

100 gr di confettura al gusto preferito

un cucchiaio di rum

un panetto di marzapane confezionato

200 gr di zucchero a velo

un albume

colorante alimentare

Preparazione

Per prima cosa bisogna far scaldare il forno a 180 gradi. Poi si deve stendere un foglio di carta forno su una teglia quadrata. Mescolare la farina e la maizena.

Occorre poi separare i tuorli dagli albumi. Montare a neve finissima gli albumi aggiungendo poco alla volta un pizzico di sale e lo zucchero vanigliato. Unire i tuorli e amalgamarli con velocità massima. Incorporare la farina setacciata e mescolare delicatamente con la frusta. Stendere il composto sulla teglia e livellarlo con una spatola in modo che lo spessore sia perfettamente uniforme; poi bisogna cuocere il pan di Spagna per 10-15 minuti sul piano centrale del forno.

Nell'attesa della cottura, bisogna stendere sul piano di lavoro un canovaccio pulito e cospargerlo di zucchero. Sfornare poi il pan di Spagna, capovolgerlo e farlo raffreddare. Pareggiare e spalmare la confettura, creando due strisce sovrapposte, poi si deve riporre in frigo per un'ora.

A questo punto occorre spianare il marzapane su due fogli di carta trasparente e tagliarlo a misura del pan di Spagna, sovrapponendolo allo stesso.

Tagliare la pasta in quadrati dal lato di circa quattro centimetri. Sbattere l'albume, aggiungere lo zucchero a velo e mescolare con cura. Alla glassa può essere aggiunto - in maniera facoltativa - anche qualche goccia di colorante per rendere i dolcetti più simpatici.

Infine occorre lasciar asciugare la glassa per un'ora e poi è possibile servire su un piano da portata.