La cassata siciliana è un dolce tradizionale a base di pan di Spagna, ripieno di ricotta e canditi, con un condimento di pasta reale e glassa. Si tratta di un dolce delizioso e bello da vedere, ideale per occasioni speciali come ricorrenze o compleanni. Di seguito approfondiamo tutti i passaggi della ricetta originale.

Ingredienti

Per il pan di Spagna:

4 uova

120 g di zucchero

120 g di farina

1 bustina di vanillina

1 pizzico di sale

Per la farcitura:

800g di ricotta di pecora

200 g di zucchero

100g di scaglie di cioccolato

100 g marmellata di frutta mista

50 g pistacchi schiacciati

Per la copertura:

300 g di pasta reale

200 g di zucchero a velo

50 g di albumi

colorante alimentare verde

50 g di frutta candita per la decorazione

Preparazione

Per prima cosa, iniziate con la preparazione del pan di Spagna.

Preriscaldate il forno a 180ºC e foderate una teglia rotonda di 26 cm con carta da forno. In una ciotola, sbattete le uova con lo zucchero, la vanillina e il sale fino a quando il composto non diventa liscio e soffice. Aggiungete la farina setacciata e usate un cucchiaio per mescolare delicatamente dal basso verso l'alto in modo che il composto non si sfaldi. Versate il composto in un ruoto e distribuire uniformemente. Fate cuocere per 25 minuti, quindi provate con uno stuzzicadenti per controllare la cottura.

Togliete il pan di Spagna dal forno e lasciatelo raffreddare completamente. Per fare il ripieno, setacciare la ricotta in una ciotola e aggiungere lo zucchero. Mescolate bene con una frusta, quindi aggiungere le gocce di cioccolato, la frutta candita e i pistacchi.

Mettete in frigo la crema di ricotta per almeno un'ora. Per la guarnizione, utilizzate un mattarello per arrotolare la torta reale su una superficie infarinata fino a circa 3 mm di spessore.

Successivamente, colorate la glassa con colorante alimentare verde e mettere in una sac à poche. Tagliate il pan di Spagna a metà e inumiditelo con un po’ d'acqua e zucchero.

Foderate lo stampo con la pellicola trasparente e posizionate una striscia di pasta lungo il bordo. Disponete su metà del pan di Spagna e spalmate la crema di ricotta distribuendola uniformemente. Coprite con l'altra metà di pan di Spagna e inumidite leggermente.

Posizionate la pasta reale sulla superficie e premete bene in modo che si attacchi.

Piegate i bordi della pasta vera e propria verso l'interno e sigillate la cassata. Mettete in frigorifero per far riposare per almeno quattro ore. Per decorare la cassata, capovolgetela su un piatto da portata. Decorare la superficie con la crema verde, formando cerchi concentrici. Con la glassa bianca, fate dei punti tra i cerchi. Decorare con canditi, disponendoli a piacere. Infine, tagliate a pezzi e servite.

Varianti

Una variante della ricetta è la cassata napoletana. Rispetto alla versione originale ci sono alcune differenze nell'uso di alcuni ingredienti: innanzitutto per la copertura non viene utilizzata la pasta reale, che viene semplicemente sostituita dal pan di Spagna. A differenza della cassata siciliana, quella napoletana prevede inoltre l'utilizzo della ricotta di mucca anziché quella di pecora.