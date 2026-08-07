Nel centro storico di Padula, in provincia di Salerno, si è rinnovata la celebre tradizione gastronomica della "frittata delle mille uova". L'evento, che ogni anno attira numerosi visitatori e residenti, ha avuto luogo nella suggestiva cornice della Certosa di San Lorenzo, uno dei principali monumenti della zona. La preparazione di questa iconica frittata ha seguito fedelmente la sua ricetta storica.

La preparazione della frittata e la partecipazione

La frittata delle mille uova rappresenta una delle espressioni più autentiche e sentite della cultura locale di Padula.

La ricetta prevede l'impiego di mille uova, formaggio, pancetta, olio e spezie, ingredienti amalgamati in grandi recipienti prima della cottura. L'intero processo si svolge all'aperto, permettendo ai partecipanti di assistere a ogni fase della lavorazione. L'evento è reso possibile grazie all'impegno di numerosi volontari e associazioni locali, che collaborano attivamente sia nella preparazione sia nella distribuzione delle porzioni ai presenti, rafforzando il senso di comunità.

La Certosa di San Lorenzo: storia, cultura e gastronomia

La Certosa di San Lorenzo, teatro di questa affascinante rievocazione gastronomica, si erge come uno dei più imponenti complessi monastici d'Italia. Fondata nel 1306, questa struttura è un fondamentale punto di riferimento storico e culturale per Padula e l'intera regione.

Al suo interno, custodisce un vasto patrimonio artistico. La celebrazione annuale della frittata delle mille uova esalta il profondo legame tra la comunità locale e la propria storia, attirando appassionati di gastronomia tradizionale e turisti.

Durante la manifestazione, il programma è stato arricchito da momenti di intrattenimento e visite guidate, che hanno offerto ai partecipanti la possibilità di esplorare le meraviglie della Certosa e le pittoresche vie del centro storico di Padula. L'evento si conferma un appuntamento di rilievo per la promozione della cultura e delle tradizioni enogastronomiche campane, consolidando il suo ruolo nel panorama degli eventi regionali.