A Vietri di Potenza (Potenza), tutto è pronto per la dodicesima edizione di 'Tipica', l'atteso percorso enogastronomico che animerà i vicoli del centro storico il 12 e 13 agosto 2026. La manifestazione, tra le più partecipate in Basilicata, celebra le tipicità vietresi e lucane, richiamando ogni anno migliaia di visitatori con un'offerta ricca di sapori, cultura e divertimento.

Dalle ore 19, l'evento si snoderà attraverso un itinerario culinario suddiviso in tre piazze principali: Vigna della Corte dedicata agli antipasti, Piazza ai primi piatti e Piazza del Popolo ai secondi.

Lungo le piazzette e i vicoli adiacenti, i visitatori troveranno numerosi stand con prodotti tipici e pietanze locali, una mostra di animali, mercatini dell'artigianato, esposizioni di motocicli d'epoca, oltre a band itineranti e concerti in contemporanea in tutte le aree, garantendo momenti di festa con canti e balli.

Musica, Tradizione e Cuore della Comunità

Il programma musicale prevede per il 12 agosto le esibizioni dei Principi del Liscio, Le Magiche Note e Agostino Gerardi. La serata del 13 agosto vedrà protagonisti Duo Music, Rock Band Thergo e Musicamanovella. Entrambe le serate saranno allietate dalla musica itinerante della Gpf Band e del Gruppo Folk di San Gregorio Magno. Un elemento distintivo di 'Tipica' è il profondo coinvolgimento della comunità locale: dai bambini alle donne e alle nonne, tutti si adoperano sin dal mattino per la preparazione delle pietanze, in particolare della pasta fresca fatta in casa.

Il sindaco Christian Giordano ha espresso il suo ringraziamento ai numerosi volontari e alle signore impegnate nella cucina, sottolineando come "la partecipazione della comunità vietrese all'organizzazione di questo evento sia la vera anima. Tipica è il momento dell'anno in cui la comunità si ritrova intorno alle proprie radici".

Un Percorso Accessibile tra Sapori e Peculiarità

Per le degustazioni, i partecipanti potranno utilizzare una moneta speciale, il 'Vietrese', coniata appositamente per l'occasione e disponibile nelle tre piazze principali. La manifestazione è stata concepita per essere pienamente accessibile anche alle persone con disabilità fisica, non presentando ostacoli o scalinate in alcun tratto, rendendola facilmente fruibile e percorribile da tutti.

L'organizzazione è frutto della collaborazione tra le associazioni Pro Loco, Vietri, La Movida e Teatrando, con il patrocinio del Comune di Vietri di Potenza.

'Tipica' rappresenta una vetrina per l'olio extravergine di oliva locale, affettuosamente chiamato 'oro di Vietri', e per una vasta gamma di piatti tradizionali lucani. Tra le specialità si annoverano i peperoni cruschi, formaggi di capra, provolone, calzoni, ciambotta, arrosticini, strufoli, parmariedd, cavatiedd, dolci tipici, oltre a vini locali e birre artigianali. L'ingresso all'evento è gratuito, mentre le degustazioni si acquistano con la moneta 'Vietrese'. Per chi arriva da fuori, l'area è facilmente raggiungibile tramite l'autostrada A2 (uscite Sicignano-Atena Lucana o Polla) e il raccordo Sicignano-Potenza, con diverse opzioni di alloggio tra bed & breakfast e agriturismi a Vietri di Potenza e nella vicina Val Melandro.