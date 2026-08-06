La città di Crema si prepara ad accogliere la quinta edizione di "Chiacchiere e Tortelli", l'evento gastronomico dedicato alle eccellenze culinarie locali. Dal 12 al 17 agosto, i Giardini di Porta Serio ospiteranno sei giorni di sapori, musica e divertimento, offrendo un'immersione nella tradizione gastronomica cremasca.

Organizzata dall'associazione "Il Nuovo Torrazzo" con il patrocinio del Comune di Crema, la manifestazione mira a valorizzare i prodotti tipici. I visitatori potranno degustare i celebri tortelli cremaschi, piatto simbolo della città noto per il suo ripieno dolce e speziato, e scoprire altre specialità locali.

Un programma per tutti i gusti

Il programma include serate musicali, spettacoli di danza e appuntamenti per le famiglie. Particolare attenzione è riservata ai più piccoli, con laboratori e attività ludiche. Gli stand gastronomici offriranno piatti preparati secondo le ricette tradizionali, mentre incontri con i produttori locali e momenti di approfondimento permetteranno di conoscere la storia ed evoluzione della cucina cremasca.

L'obiettivo è coinvolgere attivamente la cittadinanza e i visitatori in un percorso di scoperta dei sapori autentici e delle tradizioni enogastronomiche di Crema. I tortelli cremaschi, considerati un unicum nel panorama gastronomico nazionale, sono il fulcro dell'iniziativa, esaltandone valore e identità locale.

Cultura, turismo e successo consolidato

L'associazione "Il Nuovo Torrazzo" opera da anni per valorizzare la cultura locale, e la manifestazione gode del sostegno del Comune di Crema, che la considera una leva importante per la promozione del turismo e la salvaguardia delle tradizioni cittadine. L'edizione precedente, svoltasi anch'essa dal 12 al 17 agosto, ha registrato un'ampia partecipazione di pubblico e la collaborazione di numerose realtà locali, consolidando il legame tra la comunità e il suo patrimonio gastronomico.