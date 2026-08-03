Lo sformato di peperoni freschi, pomodoro e mandorle non è certamente un piatto della tradizione Siciliana oppure partenopea. So che molti di voi storceranno il naso per due motivi: 1) Si tratta di una ricetta sconosciuta 2) Molti preferiscono gli gnocchi al sugo filanti. potreste avere torto......io invece sono alla ricerca costante di nuove combinazioni di sapore, non soltanto per lavoro, ma ve lo confesso sono tremendamente golosa e amo da impazzire i prodotti freschi della mia terra: pomodori, peperoni, zucchine, melanzane, lattughe e quant'altro.

In Sicilia in estate fa davvero caldo e le lavoratrici si ritirano a casa cercando una pietanza già pronta e da poter consumare senza doverla riscaldare. La solita insalata di pasta o di riso non risulta spesso una scelta vincente, non è per nulla light e manca di gusto. Buoni quasi come i peperoni ripieni e i fritti . Gli sformati estivi rappresentano un'alternativa golosa e sono ottimi da consumare in spiaggia con parenti e amici. Un pò come lo street food nostrano invidiato in tutto il mondo. Eccellente con un vino bianco secco leggermente fruttato alla pesca come un Grillo, proveniente dalle campagne del trapanese. Questo magico elisir esalterà le verdure apportando freschezza al palato.

Buon appetito!

Ingredienti

Quantitativi per 6 persone

Tempo di preparazione 1 ora

Tempo di cottura 50 minuti

4 peperoni grossi rossi

4 pomodori rossi di media grandezza

100 grammi di mandorle sgusciate e pelate tritate o da tritare

olio evo

un ciuffo di prezzemolo

1 cipolla bianca

150 grammi di parmigiano reggiano grattato o grana

100 grammi pan grattato

100 grammi di pan grattato fritto

1 cucchiaio di maggiorana secca

100 grammi di provola dolce

sale q.b

peperoncino q.b

1 chilogrammo di Gnocchi in busta oppure fatti in casa

2 sarde salate

Preparazione

Per prima cosa preparare la salsa di peperoni e pomodoro. Mondare la cipolla bianca e farla soffriggere in abbondante olio evo. Aggiungere il prezzemolo, le sarde salate i peperoni lavati, tagliati a dadini e lasciare andare per qualche minuto.

Aggiungere il pomodoro lavato e tagliato in spicchi e coprire con coperchio. Addizionare di sale e peperoncino, coprire con un coperchio e lasciare cuocere circa 10 minuti. Gli ultimi 3 o 4 sollevare il coperchio e lasciare asciugare un pò del liquido dei pomodori. Spegnere il fornello e lasciare raffreddare. Per essere lavorato il composto di peperoni deve essere ben freddo. A parte tritare in un mixer le mandorle . Aggiungere olio evo, la salsa cotta in precedenza, olio evo, 100 grammi di formaggio, la maggiorana e frullare. Aggiustare di sale e peperoncino e tenere da parte come condimento. Tagliare la provola a listarelle e tenerla da parte. In un pentolino fare tostare un pò di mollica e tenerla da parte.

In una pentola con abbondante acqua e sale, lessare gli gnocchi finché non verranno a galla naturalmente. Scolarli e addizionarli alla salsa ottenuta mescolando bene. Cospargere una pirofila di olio e guarnire con pan grattato sul fondo. Aggiungere al fondo metà della provola tagliata. Se il composto degli gnocchi risultasse troppo liquido aggiungere 1 oppure due cucchiai di mollica fritta. Versare gli gnocchi con la salsa ai peperoni sul fondo della pirofila, guarnire in superficie con altra provola, mollica fritta. Aggiungere il restante parmigiano grattato e passare in forno a 180 per una ventina di minuti. Sfornare e servire freddo o caldo a scelta.