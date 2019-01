Annuncio

Dopo aver abbandonato la band nel 2016 a causa dei problemi di udito, il cantante Brian Johnson ha confermato che tornerà negli AC/DC per lavorare al prossimo album in studio della band.

Il ritorno

Le voci di un suo ritorno negli AC/DC [VIDEO]per le registrazioni del nuovo disco circolavano già da diversi mesi, da quando lui e il batterista Phil Rudd, insieme ai chitarristi Angus Young e Stevie Young sono stati fotografati fuori dai Warehouse Studios di Vancouver. Dalle immagini l'unica ipotesi che si può sollevare era che la band australiana stesse pianificando un ritorno in studio.

Si apprende inoltre che Angus Young dedicherà il nuovo album al suo fratello Malcolm Young, venuto a mancare il 18 novembre 2017, chitarrista storico e pilastro della band con la sua chitarra ritmica.

La notizia del ritorno di Brian Johnson arriva dalla band americana Terrorizer, che racconta di aver incontrato il celebre cantante in un aeroporto vicino a Sarasota, in Florida. In un post sulla propria pagina facebook la band scritto: "Oggi abbiamo incontrato Brian Johnson degli AC/DC dopo il volo e gli abbiamo chiesto riguardo alle voci che lo vogliono sul nuovo album degli AC/DC album e lui ha detto "sì" e che è "stufo di negarlo".

Resta da vedere quali saranno le tempistiche di lavoro: per il momento non vi sono comunicati ufficiali da parte della band, che pare stia lavorando in gran segreto al disco.

Brian Johnson e gli AC/DC

Entrato nella band australiana nel 1980, pochi mesi dopo la morte di Bon Scott, Brian Johnson è riuscito a non deludere i fan della band, grazie soprattutto alle sue grandissime doti vocali: il primo album degli AC/DC con il nuovo cantante infatti, Back in Black, è stato un album dal grandissimo successo interazionale e risulta essere tra i dischi più venduti di sempre.

Con la band ha preso parte ai successivi dieci album e alle innumerevoli tournée mondiali fino all'ultimo lavoro in studio, Rock Or Bust del 2014. Nel 2016 però Johnson fu costretto ad abbandonare la band, quand'erano a metà del tour, a causa di un fastidioso problema all'udito: per l'occasione il frontman della band venne rimpiazzato da un altra grande voce, Axl Rose [VIDEO] dei Guns N'Roses.

L'uscita del cantante del gruppo non fu però l'unica tegola per la band: nel settembre del 2016 infatti anche il bassista Cliff Williams ha lasciato il gruppo, decidendo di ritirarsi per sempre dalla musica. E l'anno seguente, nell'autunno del 2017, è venuto a mancare il chitarrista Malcolm Young, da tempo affetto da demenza senile.