Taylor Mega negli ultimi giorni sembra essere una delle concorrenti più criticate e chiacchierate della nuova stagione del noto reality, l'Isola dei famosi, in onda il giovedì sera alle ore 21:30 su canale 5. La Mega ha un corpo davvero notevole e alcune caratteristiche del viso apprezzate da molti uomini, come le labbra carnose e gli zigomi sporgenti, ma forse non tutto è merito di madre natura. Nonostante la sua giovane età, infatti, la ragazza sembrerebbe, a detta di molti, "ritoccata" chirurgicamente.

Le 'dicerie' su Taylor Mega

La giovane non ha mai dichiarato nulla che confermi "le voci" che stanno prendendo il sopravvento in questi ultimi giorni; ultimamente, però, sono state pubblicate online, soprattutto sul noto social network Instagram, delle fotografie di Taylor Mega [VIDEO] che la ritraggono ancora adolescente e molti hanno notato qualche evidente cambiamento in alcuni dettagli, soprattutto del viso, che benché molto simile ad ora, sembra avere degli zigomi meno prominenti e delle labbra molto sottili.

Le foto sono state ovviamente condivise da moltissime persone, che hanno scatenato diverse critiche e polemiche nei confronti della ragazza, sia online che nei vari programmi televisivi. Le voci sulla giovane sembrano non fermarsi soltanto alla bocca e agli zigomi: Marina La Rosa ha infatti notato che il seno della Mega, che solitamente non porta mai il reggiseno, sembra cambiato notevolmente rispetto a quello mostrato nelle foto da adolescente.

Le insinuazioni sul 'Lato B' di Taylor Mega

Le ultime dicerie sulla ragazza [VIDEO] che hanno scatenato il Gossip in queste ultime ore, riguardano, inoltre il Lato B della ragazza, che difficilmente passa inosservato, in quanto la giovane non perde occasione di metterlo in mostra. Alberto Dandolo, noto giornalista italiano e influencer digitale, ha dichiarato su Dagospia, che a Milano girerebbe la voce che Taylor Mega prima di partecipare all'Isola dei Famosi, si sia fatta "sistemare" il Lato B dal suo chirurgo di fiducia Giacomo Urtis e si vocifera anche che ad apprezzare le nuove forme sia stato inizialmente il re dei paparazzi, Fabrizio Corona, anche lui sempre al centro del gossip.

Probabilmente si tratta soltanto di insinuazioni prive di fondamento, che si stanno espandendo a macchia d'olio anche a causa dei social, quel che è certo è che ci sarà molto di cui parlare soprattutto tra i concorrenti dell'Isola dei Famosi.