Mancano solo ventiquattro ore alla cerimonia di apertura di Matera come Capitale Europea della cultura. La “città dei sassi [VIDEO]“, così come viene chiamata, si è preparata in questi anni (dal 2014, anno della designazione, fino ad oggi), a vivere una “ grande festa” che durerà 48 settimane (fino al 19 dicembre 2019) e che vedrà confluire nella città un grande flusso turistico nazionale ed internazionale.

“Open future” è il logo per Matera 2019 che è stato realizzato dal designer grafico di Gorizia, Ettore Concetti.

“Ho preso spunto per l’idea progettuale del logo dal forte impatto visivo che porte e finestre conferiscono alla visione morfologica della città dei Sassi", ha dichiarato il designer grafico in occasione della presentazione dello stesso.

Matera 2019: spettacoli, mostre, installazioni, concerti

Mostre, spettacoli, installazioni, concerti: questi sono alcuni dei numerosi eventi che il Comune ha organizzato per mostrare al mondo la sua storia e la sua tradizione. Ricchissimo è il palinsesto degli eventi che porterà numerosi turisti ad affollare le vie della città.

Per questo il Primo Cittadino, Raffaele De Ruggieri, ha voluto porgere un augurio alla sua città: di poter riuscire ad accogliere il maggior numero di turisti con la speranza di farli entrare in una maggiore consapevolezza con la città essendo Matera “comunicativa, ricca di valori, virtù e storia.”

Matera 2019 : la cerimonia inaugurale il 19 gennaio, sarà trasmessa in diretta su Rai 1

Grande fervore in queste ore per ultimare i preparativi per la cerimonia di apertura di Matera come Capitale Europea della Cultura per il 2019.

L’evento, tanto atteso, che si svolgerà a partite dalle prime ore del mattino fino a notte fonda, sarà trasmesso in diretta ed eurovisione su Rai 1 [VIDEO], a partire dalle ore 19:00. La festa che avrà luogo in Piazza Caveoso, dove è stato allestito un grande palco, sarà presentata da Gigi Proietti e vedrà diversi ospiti d’eccezione: Stefano Bollani, Rocco Papaleo, Arturo Brachetti e Skin.

Saranno presenti anche le massime autorità dello Stato: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. La giornata di sabato si concluderà in bellezza con un meraviglioso spettacolo pirotecnico. Una “grande festa“ che non terminerà sabato, ma che continuerà anche nelle settimane successive riempiendo di gioia il cuore dei materani e non solo.

Si puó inoltre acquistare online o in città il “Passaporto” per Matera al costo di 19€, che dà diritto a partecipare a tutti gli eventi dell’anno.