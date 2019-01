Annuncio

Ozzy Osbourne, a seguito della recente influenza e bronchite che lo ha colpito, ha deciso di annullare e posticipare la parte europea del suo No More Tours 2.

Il comunicato

"Su ordine dei medici Ozzy è stato obbligato a posticipare tutta la parte inglese ed europea del suo “No More Tours 2“. Questo segue il comunicato di ieri a proposito del rinvio di quattro concerti a causa dell’influenza. Dopo che è stato visitato di nuovo, ad Ozzy è stata diagnosticata un'infezione seria delle vie aeree superiori che potrebbe diventare polmonite se dovesse tenere i concerti in Europa con queste condizioni climatiche rigide.

Ecco la sua dichiarazione: 'Sono del tutto abbattuto visto che devo posticipare la parte europea del mio tour. Sembra che da inizio ottobre qualsiasi cosa tocchi diventi merda.

Prima l’infezione al dito e adesso l’influenza e la bronchite. Mi voglio scusare con tutti quanti i miei fan, con la mia band, con la mia crew e con i Judas Priest. Vi prometto comunque che il tour con i Judas sarà completato e lo riprogrammiamo a settembre. Di nuovo mi scuso con tutti. Che Dio vi benedica. Ozzy [VIDEO]'".

La data italiana

Rimandata quindi anche la data italiana prevista originariamente per il prossimo 1 marzo a Casalecchio di Reno, Bologna. Non si sa ancora quando sarà recuperato questo concerto: per ora, non avendo nessun comunicato da parte dei promoter, possiamo solo attenerci a quanto riferisce Ozzy, che parla di recuperare il tour europeo nel mese di settembre.

Già alcuni mesi fa, Ozzy per un'infezione accorsa durante il tour nordamericano fu costretto, a seguito ad un'infezione accorsa alla sua mano, a interrompere il tour: il cantante si accorse del pollice, divenuto molto gonfio e, dopo l'esibizione di Salt Lake City, andò al pronto soccorso per farsi vedere dai medici.

L'infezione che lo aveva colpito, se non curata per tempo, avrebbe potuto avere anche conseguenze molto più serie: ed è proprio su questo che Ozzy ha voluto scherzare, col grande sarcasmo che lo ha da sempre contraddistinto.

E recentemente la salute non è stata certamente dalla sua parte visto che ha avuto un problema all'occhio [VIDEO], non grave come l'infezione, e subito dopo una brutta influenza che lo ha costretto inizialmente a posticipare solo i concerti nel Regno Unito. Vedremo invece che ne sarà degli altri concerti extraeuropei: il Principe delle Tenebre infatti è atteso a due importanti festival come il Download Australia, e il Download Japan nel mese di marzo.