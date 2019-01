Annuncio

Da venerdì scorso 'Paranoia Airlines', il nuovo attesissimo album di Fedez, è disponibile in formato fisico nei negozi di dischi, in download digitale, nonché in streaming, gratuito o a pagamento, su tutte le principali piattaforme italiane. Il disco, già lodato ed acclamato dai più fedeli tra i fan del compagno di Chiara Ferragni, non ha ricevuto però una grandissima accoglienza da parte della critica e di alcuni colleghi, emblematico il tweet partorito da Ghali [VIDEO] il giorno stesso dell'uscita – e successivamente supportato da Gué Pequeno – che sostanzialmente battezzava l'album di Fedez come 'noioso'.

Ben più articolate le critiche partorite dall'editoria musicale, che ieri per la prima volta sono state citate dal cantante, che ha replicato via Instagram, affermando di non essere minimamente preoccupato.

Fedez stroncato dalla critica

Il critico che più di ogni altro sembra essersi accanito con Fedez é Michele Monina, che poche ore dopo l'uscita dell'album ha diffuso on line un articolo che più che una recensione, sembra essere una critica sostanziale al personaggio Fedez. Quest'ultimo, nell'idea dell'autore, non dovrebbe essere neppure considerato un artista [VIDEO], dato che tutto ciò che ha fatto e sta facendo in carriera – incluso l'ultimo disco, che è stato definito come una 'televendita' – è ricollegabile alla sfera del marketing, più che al mondo della musica e dell'arte. Aspre critiche anche da parte dell'AGI (Agenzia Giornalistica Italiana) che ha definito l'album 'Inequivocabilmente brutto' e da Noisey, che ha parlato invece di un disco 'Tutto sbagliato', solo per citare alcune delle voci più autorevoli.

Fedez: 'Mi interessa solo il parere dei fan'

Nel pomeriggio di ieri Fedez ha abbozzato una prima risposta a queste critiche, rispedendole sostanzialmente ai mittenti, senza fare il nome di alcun critico, ed affermando inoltre di non essere minimamente preoccupato, dato che nell'arco della sua fortunatissima carriera musicale, nessun album é stato mai accolto in maniera positiva dalla critica musicale italiana.

Queste le parole di Fedez "Voglio ringraziare tutti i fan che mi stanno supportando, che vengono agli in store, che mi dicono che stanno apprezzando il disco, tutte le persone che mi scrivono su Twitter e Instagram per farmi i complimenti. So che stanno facendo un sacco di recensioni di m**da per questo disco, ma io non sono preoccupato, perché da quando faccio gli album in major, nessun mio disco é stato mai recensito bene. Il giorno che mi recensiranno bene un disco inizierò a preoccuparmi seriamente".