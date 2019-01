Annuncio

Annuncio

Grandissima novità in casa Tool: grazie ad un fan della band statunitense, che è riuscito a registrare una dichiarazione del batterista del gruppo, è emersa la notizia che il nuovo e atteso album potrebbe uscire in aprile.

Il nuovo album dei Tool

Sicuramente il nuovo disco dei Tool è il più atteso del nuovo anno. Nel silenzio e nell'assenza di notizie, che lasciano il pubblico sempre in attesa di nuovi aggiornamenti, stavolta un fan ha colto in flagrante Danny Carey, il batterista della band, che a chi gli chiedeva quando sarebbe uscito il nuovo disco ha risposto così: “Dovrebbe uscire verso la metà di aprile.

Questi sono i piani". Il musicista era presente ai NAMM 2019, una delle fiere più importanti dedicata ai prodotti musicali: stavolta niente tweet, interviste o comunicati ufficiali, come avvenuto all'inizio del nuovo anno con le parole del cantante Maynard James Keenan [VIDEO].

Advertisement

Soltanto un video, girato oltretutto di nascosto, che ha fatto ovviamente il giro del web.

L'ultimo disco in studio

Per andare ad ascoltare l'ultima registrazione in studio della band bisogna andare ritornare al 2006, anno di pubblicazione 10,000 Days. Tredici anni quindi dall'ultimo disco. E anche volendo andare a vedere l'intera discografia, non sono molti i dischi in studio: in circa 25 anni di attività sono stati solamente quattro gli album pubblicati. Pochi ma buoni, sarebbe il caso di dire. Se tre settimane fa il frontman della band aveva dichiarato che l'album era in fase di mixaggio [VIDEO], facendo quindi ben sperare il pubblico, ora forse abbiamo tempi certi. Ma quando si parla di Tool è sempre d'obbligo il condizionale, visto che il gruppo ci ha stupito più volte e ha sempre amato fare le cose con calma, forse anche troppa.

Advertisement

I migliori video del giorno

Il tour mondiale

La band sarà impegnata comunque anche in un tour molto intenso a partire dell'estate prossima: dopo i concerti negli Stati Uniti che li terranno impegnati nel mese di maggio, nel mese di giugno i Tool daranno il via al loro tour europeo con il concerto di Berlino alla Mercedes-Benz Arena del prossimo 2 giugno. E suoneranno anche in giro per l'Europa: oltre alla loro esibizione al Download Festival in Inghilterra a Donington Park, uno dei festival metal europei più importanti, sono attesi anche in Repubblica Ceca, Austria, Polonia, Inghilterra, Danimarca, Olanda, Svizzera, Spagna, Portogallo ed anche nel nostro paese, con una data il prossimo 13 giugno al Firenze Rocks.